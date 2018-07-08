《翻爆旺美食》夏日冰戰開打 嚴選人氣冰果室

2018年07月08日 11:33 中時電子報 綜合報導

◎宜蘭黑秀冰品 好吃又綿密

坐落在宜蘭市擺厘路的「黑秀」冰店，雖然是隱身在住宅區中，卻是一家知名的冰店，而且品嘗時最多能挑選3種口味的冰，好吃又綿密、各種口味冰品的豐富層次感，是許多造訪「黑秀」的顧客第一印象。

◎夯！創意冰品 驚喜一夏

藏身在新北市新莊區中平路巷弄中的新興餐廳「Action！早倉」，雖主打各式早午餐，店內的創意冰品卻是別出心裁，招牌的蜂蜜藍莓香蕉優格冰沙全用新鮮水果現點現做，淺紫色的冰沙上點綴著3顆藍莓，一口喝下竟是香濃的香蕉味，透出微微的優格和藍莓果酸，口感綿密協調，令人驚豔。

◎刨冰神器 輕鬆剉出羽絨冰

鬆鬆綿綿如羽絨的冰花，淋上來自日本的抹茶醬汁，搭配自製的白玉與在地小農的紅豆，一碗純正日式的「宇治金時」就端上桌，輕盈如羽絨的冰蓬鬆綿密，加上抹茶醬汁儼然故宮國寶翠玉白菜的模樣，讓品嘗者度過清涼消暑的夏日午後。

◎夏日人氣王 綿綿好滋味

彰化縣溪湖鎮涼風冰店專賣綿綿冰，冰品和甜湯純手工自製，去年3月擴大營業後，老闆娘吳茗一雙巧手增加法式甜點、咖啡，吸引不少外地遊客慕名而來；尤其夏季限定的芒果牛奶綿綿冰，更是人氣招牌。

◎透早呷剉冰 啓動涼快模式

早上吃剉冰？沒錯！這是嘉義市東市場菜藍族夏季的涼快模式，「國棟剉冰」是人氣冰店，小小攤位，擠滿現吃、外帶的客人，人氣強強滾，「冰二代」林冠男說，綜合冰10多種料幾乎都是當天手工現做現賣，傳承父親堅持讓客人吃到鮮Q口感的理念。

◎澎湖這一家 網路票選第1名

炎炎夏日吃冰最痛快，澎湖「家竹黑砂糖冰」是在地最出名的冰店，主打黑砂糖口味及黑砂糖粉粿配料，擄獲每位老饕的味蕾，網路票選第1名的澎湖冰品，吸引了觀光客慕名來嘗鮮。

(中時電子報)