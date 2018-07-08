姚文智指台北市府將劍青中心歸為「宿舍」 批柯行政怠惰

2018年07月08日 11:40 中時 郭建伸

文大宿舍案情延燒，民進黨台北市長參選人姚文智主張，將受影響的學生安置到救國團劍潭活動中心，但台北市長柯文哲稱，其使用權屬於救國團，不能隨便徵收。對此，姚今該記者會回擊，表示他從沒說過要徵收，從頭到尾都是主張劍潭活動中心是作為短期安置；況且，台北市府的使用執照將劍青中心歸為宿舍，與風景區不得作為寄宿住宅的做法違背，抨擊柯市府「行政怠惰」。

姚文智直批，柯選前認為劍青中心是不當黨產要討回，但選後繼續賤租給救國團，此事觸動了柯內心的陰影，以為大家會急著追究此事，反問「柯市長你在緊張什麼？」

姚文智今上午舉行記者會，重申大群館受影響的文大學生，應安置到劍潭青年活動中心。姚指出，「風景區不得作寄宿宅」是選舉時以訛傳訛的刻意操作，他從來都是主張劍青中心作為短期安置，並安排學生跟旅館處理「團購協約」，跟調整土地使用分區、建管毫無關係。

姚指出，若非要提使用分區，他追查發現，台北市府工務局的使用執照都將劍青中心歸為「宿舍」，但柯團隊在選舉都稱該處為風景區，抨擊柯團隊怠惰。

國民黨台北市長參選人丁守中認為大群館的學生要就地安置，姚則抨擊丁作為市長參選人，目無法紀也就罷了，丁的說法完全是維護黨國利益；劍青中心現在客滿的說法更荒謬，因為談的是下學期的事，而非暑假的期間。

媒體詢問姚，若學生真的安置到劍潭青年活動中心，費用比原本大群管宿舍還高，該如何補償？姚以「團購」比喻，希望北市府基於保障學生權益，與文大、劍潭活動中心協調，「團購價格當然有所調整」。

姚也呼籲，救國團過去享有這麼多社會利益，現在學生權益受到影響，救國團能夠回饋社會。

(中時 )