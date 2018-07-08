雙北早餐店殺手又出招！這次揩油世界豆漿大王

世界豆漿大王。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

去年橫行雙北的「早餐店殺手」劉姓女子，疑似吃定早餐店家未申請勞保，故意邊摳腳邊洗蔬菜、亂摔餐盤，被要求離職再瘋狂投訴，成功申訴52件，得手15萬元。劉女最近再出招，這次受害業者是「世界豆漿大王」，她認為工作8天就被解僱，求償25萬元。

據判決書，劉女2015年10月到職，時薪110元，因為工作態度不佳，工作8天就被以「不適任」為由，遭到解雇。劉女認為豆漿店非法解雇，未依法給付工資及加班費，無法請領失業給付，連同精神賠償費，向店家求償共24萬8444元。

莊姓負責人無奈表示，與劉女在勞工局調解時，曾願意支付劉女1461元，但劉女拒收，雙方鬧到對簿公堂。莊姓負責人強調解雇是合法的，有請劉提供身分證來辦理勞保，無論怎麼提醒，劉女都不提供。另外負責人提醒劉女工作態度時，劉卻反嗆「不能碰到我的手，不然我會告你」，幾天後態度愈加惡劣，還會發脾氣摔東西，不得已只好將人解雇。

新北地院法官考量，劉女不聽老闆勸告，端豆漿只用一隻手、工作速度比較慢、與同事相處不佳，答應改善工作卻不改，認為劉確實不適任工作，店家終止勞動契約屬於合法。但世界豆漿大王少給2天加班費1200元，及工資200元、資遣費293元，法院判店家仍須支付劉女1893元確定。

(中時電子報)

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