小粉絲獻花喊奶奶 白冰冰驚喜：恁阿嬤咧！

2018年07月08日 12:21 時報周刊 林彥君

白冰冰在活動中演唱歌曲。

《2018花蓮夏戀嘉年華》演唱會於7日晚間熱力引爆，開幕日由《三明治女孩的逆襲》子閎與明杰、綜藝大姐大白冰冰、J.SHEON、李毓芬、戴愛玲、炎亞綸接力演出，每位歌手都演唱膾炙人口的歌曲，吸引超過萬人到場支持。

白冰冰穿著一身綠色的秀服，在舞台上嗨唱神曲〈阿娜答〉、〈大眼睛〉，除此之外還表演「人生按個讚」與新住民組成的32人舞團及現場超過萬名觀眾大跳廣場舞。白冰冰於舞台上受訪時，還有兩位小妹妹登上舞台獻花，並大喊：「冰冰奶奶歡迎來花蓮！」而白冰冰聽到後幽默說：「恁阿嬤勒！我真的變成阿嬤啦！」

而傳聞已名存實亡的「SpeXial」男子團體，第一代成員明杰和子閎在演唱到一半時於舞台上表示，他們將帶著對這團體的使命感，兩人會從一而終為這團體持續唱下去，「只要我們還在，我們就是『SpeXial』。」

而睽違已久未登上夏戀的炎亞綸，也沒有讓粉絲失望，帶來一首首好聽的歌曲，還在現場與粉絲大玩自拍，展現他的親和力。性感女神李毓芬穿了超低胸的衣服，讓現場觀眾看得直噴鼻血，尤其當主持人問台下觀眾「誰家開民宿，願意讓李毓芬常住」，台下竟有超過一半人都舉手，由此可見李毓芬的高人氣。更多精彩內容請鎖定《2018花蓮夏戀嘉年華》。

(時報周刊)