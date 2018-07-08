《藍色項圈》3新人對戲恬妞 讚氣場強大眼神都是戲

2018年07月08日 12:21 中時 潘鈺楨

在台北電影節舉行世界首映的校園驚悚電影《藍色項圈》，鬼魅的氣氛讓導演張訓瑋直呼頭皮發麻。對於能夠在台北電影節首映並入選富川奇幻影展，他表示非常開心與榮幸。而在拍攝的準備上，他參考了大陸電視紀錄片《高考》、以及耳聞台灣某些私立學校的軍事化教育，把片中「愛迪生中學」的每日行程設定出來，藉此將學校的高壓狀態影像化。

《藍色項圈》改編僅8000字的小說，拍攝30天就殺青，在緊縮的預算中拍出台灣近年難得一見的題材。監製葉如芬則說當初因為金馬創投的文案被吸引，學生受不了考試壓力而上吊，沒死反而擁有特異功能的題材非常獨特，在製作多部高中生為主角的電影如《九降風》、《女朋友。男朋友》、《我的少女時代》後，國中生的電影對她而言也算是新的嘗試，雖然預算不高，但遇見這樣的題材也非常難得。

她感謝恬妞、謝欣穎，陳以文願意跨刀參與演出，每年都希望能做一部特別的、不同的電影，即使3位素人男主角大家並不認識，但「10年後，可能會是台灣新生代優秀的男演員！」

素人演員杜以謙、汪師超、傅顯捷3人談起自己在劇中的角色，談到當初選角過程漫長，但導演及監製對於3位年輕演員的表現讚譽有加，謙稱不僅是在電影中，連在生活中也受到很多他們的啟發。

至於3位演員談到跟在戲中飾演校長的金馬影后恬妞的對戲，異口同聲的說恬妞氣場很強，傅顯捷表示，她連眼神都是戲；杜以謙說，他會觀察恬妞臉上細微的表情，在現場回放重看，希望可以試著揣摩；汪師超跟恬妞只對到一場戲，內心覺得蠻緊張的，因為感受到不同的氣場。

(中時 )