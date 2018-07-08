貿易戰再升級！美聯儲前主席：最終美國人民買單

在美國於6日正式對中國大陸價值340億美元的商品加稅後，中美貿易戰正式開打。(圖/shutterstock)

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中時電子報

美國前聯儲會主席格林斯潘。(圖/美聯社)

中美貿易戰就在美國於6日正式宣布對價值340億美元的中國大陸商品加徵25%的關稅後再次升級。對此美國聯邦儲備委員會（Fed）前主席格林斯潘（Alan Greenspan）在7日論壇上對這種貿易保護主義表達擔憂，他也稱這些加徵的關稅最後將由美國人民買單。

格林斯潘7日在第4屆中國財富論壇上表示，美國鋼鐵產量從1976年佔全球的23%驟減至到2015年的5%；反觀中國的鋼產業則從3%增長到50%。美國鋁產量則從1960年的40%下降到2016年的不到3%；而中國的則從1.5%增長到超過40%。這也是主要票倉在美國鋼鐵工業區的美國總統川普如今做出改變貿易政策的重大因素，遂逐漸演變成今日的中美貿易戰。

對於這種關稅高築的政策，格林斯潘說，「美國政府的部分官員認為，（增加）關稅將是對中國進行阻礙的有效方法，但美國對外施加的關稅，實際上是由美國國民在買單。」

格林斯潘也說，過去美國也出現過這種關稅政策，但所有的關稅實際都是一種稅負。如果有人説想要加徵上百億的關稅，這其實等於對自己的國民收上百億美元的稅。從歷史經驗來看，收稅最終會導致經濟陷入衰退，而美國現在已經越來越接近了。

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他也呼籲，「美國應該停止繼續施加高關稅。如果不削減，美國之前所有從企業營業稅減稅以及減少監管所得到的優勢，都會被關稅政策抵消，包括各項節約和投資。」

在經過中美雙方多次協商之後，川普仍執意實行為了懲罰中方對智慧財產權的竊取而宣布加徵關稅的政策，讓中美貿易戰升級。美國於6日開始對340億美元（約新台幣1兆元）的商品加徵25%的關稅，主要針對包括電子、科技、機械、汽車等產品與零組件。

對此中國大陸商務部也在6日發表聲明，痛批美國霸淩中國，還說在這場「迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰」中，最終真正受傷害的將會是美國企業與民眾。

(中時電子報)

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