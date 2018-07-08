傅崐萁父喪 婉拒基層公務人員參加公祭

傅崐萁為免公祭當天參加弔唁人士受風雨所苦，連日來整地、搭蓋了35頂帝王帳，可容納5千人。（范振和攝）

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范振和／花蓮報導
超大型祭壇花海8日將於今晚完工。（范振和攝）
花蓮縣長傅崐萁父喪，超大型靈堂花海丶帝王帳搭建完成。他向弔唁的世新大學校長吳永乾(右二)伉儷丶世新校友會總會長謝雷諾(左一)聊父親生平事略。（范振和攝）

花蓮縣長傅崐萁8日公告周知，為維護為民服務品質，顧及同仁公務繁忙，婉謝縣政府及所屬機關學校基層公務員參加他父親傅兆林7月10日告別公祭儀式，並感謝同仁們的關心。

傅崐萁的父親傅兆林老先生6月27日病逝，享年87歲，將於7月10日上午9時30分舉行公奠。傅老先生是台灣光復後第一代土木工程師，一生戮力從公，奉獻國家，也是主導花東兩縣雨水下水道工程建設第一人，生前一絲不苟的打拚精神，是公務員的典範。

傅崐萁表示，父親告別式是上班日，考量為民服務品質，及體恤基層人員公務繁忙，婉謝縣政府及所屬機關學校基層公務員參加父親告別公祭儀式，並感謝同仁的關心。相信老人家在天之靈，也會支持這個決定。

傅崐萁並責成縣政府人事處通函轉知各局處及所屬機關學校，如有基層同仁請休假、事假參加他父親告別公祭儀式，各主管一律不予准假。

另傅崐萁為免公祭當天參加弔唁人士受風雨所苦，連日來整地、搭蓋了35頂帝王帳，可容納5千人左右，同時，超大型祭壇花海8日也趕工完工，讓傅兆林老先生公祭會場，看來宏偉莊嚴極了。

他認為，為人子女盡孝道是應該的，而參加祭儀本是人情之常，但為杜絕有心人利用父喪攻訐，當成議題惡質操弄，他才要求基層公務員不得參加公祭。

(中時 )

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