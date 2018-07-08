陳明通說「蔡習會」訊息有傳到大陸？ 劉結一：他說的話你會信嗎？

大陸國台辦主任劉結一8日在杭州出席首屆海峽兩岸青年發展論壇後受訪。（楊家鑫／攝）

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針對日前2艘美軍軍艦經過台灣海峽，大陸國台辦主任劉結一8日在杭州表示，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能接受的」，台灣同胞應該認清美國行動的真實目的，千萬不要有人幫助美國打台灣牌，傷害台灣同胞的根本利益。此外，有媒體詢問陸委會主委陳明通曾說有老朋友幫忙傳話「蔡習會」到北京， 劉結一反問，「他說的話你會信嗎？」

大陸國台辦主任劉結一8日在杭州出席首屆海峽兩岸青年發展論壇，針對日前2艘美軍軍艦經過台灣海峽，劉結一會後受訪時表示，「我們堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能接受的。一段時間以來美國一直再打台灣牌，目的非常明確，根本的是美國這種作法傷害台灣同胞利益，傷害全體中國人民利益，當然也應該受到兩岸同胞共同反對。」

他說，「我們也覺得台灣同胞應該認清美國行動的真實目的，千萬不要有人幫助美國打台灣牌，傷害兩岸同胞利益，傷害台灣同胞的根本利益。」

有媒體追問「蔡習會」，稱陸委會主委陳明通曾說有老朋友幫忙傳話到北京，劉結一問「誰說有傳話過來？」媒體說「陳明通」，劉結一反問，「他說的話你會信嗎？」

至於台北雙城論壇是否順利舉行，劉結一表示，「所有有益於兩岸關係的事情，我們都要堅持做下去。」

(中時 )

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