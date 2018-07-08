社子島二階段環評審查 市府7名委員將全數迴避

2018年07月08日 12:12 中時 陳燕珩

社子島禁建長達48年，內政部都委會上月底有條件通過開案發主要計畫，昨市府舉行二階段環評首場現勘及公聽會，北市環保局表示，昨天會議紀錄將連同環評報告書初稿一起送環保局，舉行環評審查會時，7名市府機關委員將全數迴避，由14名府外專家學者進行審查，全程將網路直播。

社子島開發案主要計畫在內政部審議通過，不過附帶3條件，包括應做好聚落保存、安置計畫要逐戶列管、合理安置、舉辦聽證會等。後續還有都市計畫細部計畫、環評審查、拆遷補償及安置等程序。

環評部分，由當地居民i-voting選出的「生態社子島」新案，2017年送入環保局審查，當時環評會決議應進行二階環評，今年6月土開總隊提出二階環評報告書初稿，並在7日邀集相關單位現勘並舉行公聽會。環保局說，民眾在公聽會提的意見，30天內會連同環評報告書初稿送往環保局審查。

不過，屆時環評會審查時，由於本案開發單位是市府土開總隊，依環評法規定，7名市府委員會全數迴避出席會議和決議，將由14名府外專家學者委員審查，並互推1人擔任主席。

為確保環評審查公信力，除了原本的資訊公開方式，環保局網站將設置專區。環評會時，民眾可到場旁聽或陳述意見，網路也會直播開會情形，讓關心民眾即時掌握會議實況。另外，若是環評委員有共識，環保局也可安排直接到當地舉行環評大會，公開透明進行審查。

(中時 )