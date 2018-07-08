水鹿出沒？ 田中森林公園驚傳登山客遭水鹿踢斷肋骨

2018年07月08日 15:16 中時 謝瓊雲

田中森林公園步道首度傳輸有野生水鹿攻擊山友事件。(謝瓊雲翻攝)

葉男全身山痕累累，肋骨斷了兩根。(謝瓊雲翻攝)

葉男全身山痕累累，肋骨斷了兩根。(謝瓊雲翻攝)

頭部也被水鹿狠踢猛踹滿頭傷，縫了4針、住院一天。(謝瓊雲翻攝)

田中鎮54歲葉姓民眾，4日傍晚獨自到田中森林公園步道爬山健行，回程時走到半山腰，驚見兩隻水鹿，擦身而過後後方體型壯碩的水鹿竟冷不防對他攻擊，以前後腿對他猛踩、猛踢，導致他頭破血流滿身傷、肋骨還斷了兩根。

葉男指出，當天傍晚6點下班後收拾一下，6點半騎單車抵達步道口，他腳程很快，步道繞一圈大約4.5公里，下山不到1小時，回程下到半山腰時，看見兩頭水鹿一前一後迎面而來，因為頭一次看到大隻的水鹿，多看了幾眼，前方體型較小的鹿從身旁經過，沒想到後方體型壯碩的鹿冷不防就對他發動攻擊。

他說，當時天色已昏暗，沒有看清楚，但鹿應該有將近300公斤，先對他連踹10多腳，離開後見他起身，又跑回來朝他一陣猛踏猛踩10多下，再跑去追另一隻鹿，就這樣四度來回衝撞衝擊。

葉男狼狽地鑽進步到白鐵欄杆縫隙，躲了10多分鐘，直到確認兩頭鹿走遠，才跛腳走下山求救，請救護車將他送醫。當時鞋子掉了，身上的手電筒、手機都壞了，還滿頭是血，住院1天才返家休養。

他說，平時就在鎮上工作，平日大約間隔3、4天就會去步道登山運動，30年來一直如此，頭一次遇到水鹿，還遭到猛烈攻擊，全身傷痕累累、去了半條命。他猜測應該是公鹿發情在追逐前方的母鹿，他登山偶遇慘遭公鹿攻擊，直呼太倒楣。

彰化縣農業處副處長郭至善建議，若在野外遭遇大型野生動物時，不論是否屬於性格溫馴的動物，都仍有一定的野性與防禦心，民眾、登山客最好還是應暫時迴避或立即離開現場，才是比較安全的方式。他也建議，各公共場所的主管機關可以樹立警告標示，通知遊客提高警覺或小心駕駛。

田中森林公園步道，隸屬於參山國家風景區管理處八卦山站管理，得知有山友在步道裡遭受野生水鹿攻擊，正在進行了解，是否會設置相關教育看板與警示牌，還會再研議。

台灣野生水鹿鹿群原本分布在海拔300-3000多公尺一帶，八卦山麓近年來不斷出現水鹿蹤影，詳細數據未曾有相關農政單位進行調查，但有說是民間養殖業者棄養或遭逃脫後形成野生族群，也有人說是九二一大地震後，野生鹿群從水里山上往淺山奔逃遷徙定居。

葉男說，希望相關單位能注意，多提醒登山民眾小心自身安全，不要再有人像他這樣慘遭攻擊。

(中時 )