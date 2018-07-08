油價續漲！汽油漲價0.2元 柴油每公升多0.3元

2018年07月08日 12:45 工商 彭暄貽

利比亞內亂導致原油供應銳減，加上美國11月起從嚴禁運伊朗石油等地緣政治因素影響，推升國際原油續強表態，中油宣布明（9）日凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升0.2元，柴油價格每公升0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，依浮動油價機制計算，本周95無鉛汽油應調零售價30.8元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.2元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上周公告零售價相比分別調漲0.2元及0.3元。

美國總統川普把伊朗逼入絕境，嚴令各國11月4日起不准購買伊朗原油，否則將遭美國經濟制裁；伊朗回應放話將封鎖原油運輸要道反擊，引發油價波動蠢動起伏。

不過，因美國上週原油庫存意外增加，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月5日收盤下跌1.2美元，成為每桶72.94美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下滑0.85美元，每桶為77.39美元。

高盛（Goldman Sachs）認為，新興市場的需求疲弱、對貿易戰的擔憂，及由石油輸出國組織（OPEC）所主導的減產協議將放寬減產力度的影響，牽動6月大宗商品價格普遍經歷下跌。不過，在經濟成長強勁影響，且市場擔憂已過度，預期未來12個月商品價格仍將有10％漲幅。

(工商 )