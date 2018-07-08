24歲兒創作遇低潮！林隆璇要他多談戀愛

2018年07月08日 13:12 中時 尤嬿妮

林亭翰近日推出新曲勉勵社會新鮮人。（北京正點聯盟文化提供）

林隆璇的24歲兒子林亭翰，近日推出新單曲〈最堅持的夢〉，藉以勉勵社會新鮮人！去年出道的林亭翰，創作歌曲大多是勵志曲風，被歌迷稱為「治癒系少年」，因他踏入社會的首份工作就是歌手，特別以身為社會新鮮人,在追求夢想道路上跌跌撞撞的經驗，創作〈最堅持的夢〉，為現今年輕人加油打氣！

林亭翰出道以來發了4首單曲，最大願望是發行一張屬於自己的專輯，但創作過程難免遇撞牆期，加上林隆璇愛之深責之切，希望林亭翰再多方面嘗試創作及磨練，把底子紮更深，林亭翰努力熬過低潮，除了8月接下一部網劇演出，同時間還有電影配樂工作；問他有無偷偷問爸爸自己何時能發片？他笑說：「爸爸沒給我時間表，不過他說除了正能量歌曲外，寫情歌創作功力要再更上一層樓，所以叫我多去談戀愛啦！」

〈最堅持的夢〉6日發行，恰巧林隆璇9日生日，林亭翰笑說：「這首新單曲出爐也算是送給爸爸的生日禮物！」父子情深的兩人，在彼此生日時都會送對方小禮物，過去每年逢爸爸生日，林亭翰都會用自己的零用錢或寫歌的錢買爸爸需要的包包或衣服送他，不過今年林亭翰有新想法，「因為爸爸太會把東西弄壞了，所以我決定今年就請他吃大餐就好，這樣比較實際」！

(中時 )