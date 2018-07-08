因應瑪莉亞颱風恐襲台 中市府防颱上緊發條

2018年07月08日 14:14 中時 盧金足

台中市柳川在這幾天豪大雨中，通過排水順利的考驗。（盧金足攝）

台中市府提醒民眾，豪雨期間避免靠近水岸，以策安全。（盧金足攝）

「瑪莉亞」颱風可能來襲，台中市府水利局8日表示，已備妥3萬包沙包、820塊防汛鼎塊、248部各式抽水機整備，今年汛期前，已完成水利構造物及水閘門檢查，大里溪水系周邊，並建置完成6座抽水站，改善大里溪水系淹水風險，市府提醒民眾，檢視居家周遭水溝蓋，維持排水暢通，共同做好防颱準備。

建設局表示，完成今年度搶災搶險開口契約並待命整備，可出勤調動車輛共148台，救災排班待命人員共有163名。

全市車行地下道目前共20座，機電設備及抽水設備測試運轉，針對夜間坑洞警示修補、路樹倒塌、路燈損壞重點整備；重要橋梁及地下道巡檢也將配合應變中心開設啟動，若緊急情況需封橋或封閉地下道，各區公所將第一時間進行處理。

都發局強調，救災排班待命人力共36名，可出勤調動機具含迷你怪手2台、燒焊車1台、高空業車2台、小型發電機8台、小山貓2台、卡車1台共16台，並請廠商準備相關救災機具待命。

同時，水利局、建設局、環保局與區公所合作，針對660公里各級排水路清淤，共清出800多噸垃圾髒物，確保暴雨來到時，水路保持暢通，呼籲民眾提前檢查住家周邊排水側溝，將水溝蓋上的枯枝樹葉雜物或花盆移除，以維護排水順暢。

此外，防範颱風可能帶來豪大雨，交通局捷運土建工程提早進行工區周圍排水系統清淤，加強檢測工地抽水、導水與排水系統功能，確保水路通暢。機電工程部份，施工廠商進行電力系統防水保護措施，避免發生潮濕感電意外。

若發布颱風警報並開設一級災害應變中心後，台中捷運工程處將同步與台北市政府捷運工程局第二區工程處及機電工程處成立緊急應變小組，人員24小時輪班以利災害等緊急事件即時處置，力求捷運工地及其周圍受災情況減至最低程度，並維護人員生命財產安全。

市府表示，鐵路高架化工程部分，要求鐵道局督促施工廠商加強防災整備，務必加強巡視車站空間、高架橋下施工區域等圍籬、施工機具固定及備妥緊急抽水機及相關救災機具，做好預防災害準備。

社會局也籲仁愛之家、兒少安置機構、老人福利機構與身障福利機構等加強防颱準備，相關廣告招牌及移動物品檢視固定，颱風警報期間專人留守應變，注意不斷電系統是否正常運作、物資儲備是否充足等。

同時也呼籲民眾，社區鄰里附近如有獨居老人或身障癱瘓在床者，請發揮守望相助精神，必要時請通知里鄰長及區公所協助事先安置庇護。

為預防颱風造成市場預期心理，影響價格穩定，經發局依《農產品批發市場管理辦法》，督促農產品批發市場依相關機制監控魚、肉及果菜批發市場成交價格，如有異常現象，市府將擬定適宜因應措施，並配合中央政策加以管制，確保市場機制平衡運作。

勞工局黃局長荷婷表示，各營造工地應責成專任工程人員重新檢核施工架設計強度，務必加強落實工安整理、整頓措施，在颱風來襲前完成自主檢查，風災後實施復建自主檢查，勞工局將加強列管各高風險工地確實執行，使勞工免於發生職業災害，如未依規定辦理，依職業安全衛生法最高可處30萬元罰鍰。

市府指出，各局處所屬場館、場地、工地等，進行必要防颱措施，市府提醒民眾除注意颱風最新氣象資訊，如遇淹水災情，通報市民一碼通「1999專線」，以利市府處理搶修。

(中時 )