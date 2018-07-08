傳播新型愛滋病 廣州懸賞捉錐蝽1隻獎40元

2018年07月08日 14:16 旺報 林永富

為了防止有「新型愛滋病」之稱的美洲錐蟲病，廣州市疾病預防控制中心微信公眾號發文，呼籲廣州居民「找蟲、找人」，找到錐蝽、找到潛在的美洲錐蟲病患者。對找到錐蝽的居民，經確認後疾控部門將提供每隻8元人民幣的獎勵金和健康諮詢服務。

據瞭解，錐蝽是美洲錐蟲病的傳播媒介，美洲錐蟲病會對人類健康造成不可逆的傷害，有「新型愛滋病」之稱，危及生命，目前在全球的擴散不容忽視。

廣州市疾控中心表示，希望通過「找蟲」掌握該病的媒介狀況，為實施高效準確的防控提供依據；「找人」可以使有需要的人得以及時診斷及時治療，避免出現危及生命的風險。對找到錐蝽的居民，經確認後疾控部門將提供每隻8元的獎勵金和健康諮詢服務。

據介紹，錐蝽因頭部狹長似錐而得名，成蟲體長25毫米左右，橢圓形，尾部尖或平，色黑或暗褐，腹部側緣有紅或黃斑。錐蝽的幼蟲和成蟲都會吸食人血，因為專門叮咬人的面部，喜歡尋找皮膚較薄的區域下口，如唇部、眼瞼等，所以也被稱為「接吻蟲」。

2016年，在臨近廣州的順德，發生一起錐蝽叮咬人事件，經調查，這是在順德首次發現並記錄紅帶錐蝽。

錐蝽是美洲錐蟲病的傳播媒介，須對美洲錐蟲病在全球的擴散引起重視。美洲錐蟲病以拉丁美洲地區最為嚴重，但隨著全球化進程，該病已經擴散到了北美洲、歐洲、大洋洲，亞洲的日本也已出現病例。

而錐蟲病的隱匿性極強，隱匿期長達20年~30年，人類感染後不容易被發現，如未能及時治療，將對人類健康造成不可逆的傷害，危及生命。具體來說，錐蟲病急性期的表現有發熱、顏面水腫、淋巴結炎、貧血等。慢性期常有心肌炎、心力衰竭、巨食管炎、巨結腸及肺、腦栓塞甚至猝死等發生。錐蟲病確診率低，沒有疫苗可以預防，並且到病程晚期沒有特效的藥物，因此，有學者甚至把它稱為「新型愛滋病」。

值得注意的是，在有錐蝽分布的地區，錐蟲病可經各種途徑傳播，出入過拉美地區的人員均有可能被感染。

(旺報 )