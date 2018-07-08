慈濟志工打造「澄清書軒」人文桃源遠離塵囂

2018年07月08日 14:05 中時 柯宗緯

慈濟志工鄭楊慶（左）、柏緯集團總裁吳建明（中）、澄觀園高爾夫球場董事長林慶恩（右）三名企業家結緣，共同打造成充滿人文氣息的「澄觀人文書軒」。（柯宗緯攝）

「澄觀人文書軒」，7日舉辦啟用揭牌儀式，這塊天地是由慈濟志工、人稱抗癌石材大王鄭楊慶所打造，他致力推廣養生蔬食與閱讀，有感於科技發達，閱讀人口逐年遽降，因此號召企業友人集資，提供仁武、鳥松、大社地區民眾遠離塵囂，沉浸在茶香、書香中。

鄭楊慶透露，3年前向澄觀園高爾夫球場租用辦公空間後，著手認養清理公司前600坪漫煙荒草，先是與球場董事長林慶恩打造「澄觀靜思園」，經過一段時間栽植照料，成為生態復育地，可見蝴蝶漫天飛舞、鳥類悠遊遨翔覓食，也令球場母公司柏緯總裁吳建明敬佩這位「房客」愛屋及烏。

鄭楊慶、林慶恩、吳建明這3人經常「泡」在靜思園泡茶聊人文、分享慈善、養生蔬食，不過眼見一旁小白球球友們運動後，總會叼菸「吞雲吐霧」，甚至彈指煙蒂，因此鄭楊慶琳機一動，決定將2樓閒置空間打造成書軒，將球場與靜思園打造為親子同遊的人文桃源。

3人理念獲得各界肯定，經半年催生打造「澄觀人文書軒」。揭幕儀式中，樹德科技大學副校長顏志榮、各界企業家與靜思書軒營運長蔡青兒等受邀出席。慈濟志工也帶來一系列豐富表演，百位與會人士沉浸在充滿藝術氣息生態綠地。

(中時 )