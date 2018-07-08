瑪莉亞路徑南修 十河局提前防汛整備因應

深澳坑疏濬除草。（葉書宏翻攝）

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深澳坑疏濬除草。（葉書宏翻攝）

瑪莉亞颱風預測路徑持續南修，臺灣北部及東北部地區首當其衝，水利署第十河川局除提前加強防汛整備外，也呼籲新北市、基隆市、北海岸地區嚴防強風豪雨，河邊較低窪地區要慎防淹水，避免再次受災。

十河局表示，目前路徑對轄區是威脅最大的情境，已要求轄區各工地開始全面檢查施工中工程，加強施工圍籬的固定，針對有淹水風險地區積極整備，力求將災害損失降到最低。今天也同步加強溝渠清淤，例如位於基隆與瑞芳交界的深澳坑溪已進行河道整理雜草清除中。

對於轄區防汛熱點如三峽祖師廟旁已備妥鋼版，在達警戒水位時可立即封堵；另烏來覽勝大橋邊也提醒新北市政府加強砂包防堵，以確保烏來老街安全；其餘在大武崙溪消防局瓶頸段、景美溪草地尾、基隆河百福段等在建工程也將於明日入夜前封堵缺口，並加固工程圍籬。

根據氣象局預報，颱風將於11日清晨最接近台灣，已請同仁待命，只要氣象局發布颱風警報，「淡水河流域水情中心」將立即開設，與水庫、地方政府等單位，保持密切連繫協調，同時也通知轄下防汛護水志工服務隊隊員待命，並於豪大雨期間啟動巡查機制，外出巡視水、災情並及時通報，或於災害現場協助指揮疏散撤離。

十河局特別提醒瑪利亞颱風最接近台灣的時候，上游水庫有調節性放水的可能，沿岸地勢較低窪的地區都可能受影響，另外，也呼籲民眾若有停放在河道高灘地的車輛密切注意橫移門關閉的訊息。河川即時水位等防災資訊，可至水利署防災資訊服務網查詢。

(中時 )

水利署防災資訊服務網
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