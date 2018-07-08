瑪莉亞速度加快 海警提前明下午發佈

2018年07月08日 14:11 中時 廖德修

氣象局預報員官欣平表示，強烈颱風瑪莉亞目前仍在台灣東南方的太平洋上，以每小時21公里的速度往西北西移動，如果行經路線不變，最快9日下午就會發布海上颱風警報，10日上午、甚至清晨就可能發布陸上警報，晚上暴風圈便接觸陸地，也不排除颱風中心登陸北台灣的可能，估計10日傍晚至11日白天對台灣影響最大。

官欣平說，瑪莉亞除了速度變快，暴風半徑也有擴大，7級風半徑280公里、10級風是100公里，中心最大風速每秒53公尺、瞬間最大風速65公里，接下來還有可能再增強。

據氣象局預測，中部以北未來受到7級風暴風圈侵襲的機率，基隆84%、宜蘭83%、台北與桃園82%、新竹78%、苗栗75%、花蓮72%、台中66%彰化64%、南投63%、雲林58%，亦即中部以北都將受到瑪莉亞的侵襲。連南部的嘉義都有53%，台南（含）以南才低於5成。

以行經方向而言，若瑪利亞從基隆至彭佳嶼中間的海面通過直撲大陸，就是標準的西北颱，如果登陸北台灣就不是。且因颱風是逆時針方向旋轉，西北颱在通過台灣北部近海後，會造成北部及西部地區吹西北風，再受到地形影響，北部及中部雨勢特別大，且風向與海岸線垂直，導致積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌。官欣平說，是不是標準的西北颱並不重要，必須留意的是颱風通過時的強風豪雨，以及後續的西北風所帶來的降雨量與海水倒灌。

此外，陸上警報可能在10日上午發布，是否提早停班停課？氣象局長葉天降表示，今年氣象局將在發布陸上颱風警報後，於颱風直接侵襲的前一晚7點與地方進行「縣市颱風視訊會議」，提供更多資訊供地方研判，有助於地方政府對停班停課進行決策發布。如果陸上警報上午便發布，會再另尋合適時間點與地方開會，陸警發布後距颱風接觸陸地還有18小時緩衝，作業上沒問題。

(中時 )