2層樓高！警查獲士林科學園區非法廢棄物堆置場

保七總隊刑大利用空拍機拍攝違法廢棄物堆置轉運站。〔警方提供〕

友善列印
中時
這處非法堆置場堆積大量廢棄三夾板，竟有二層樓高。〔警方提供〕
檢方指揮保七總隊刑大及台北市環保局人員到場現勘。〔警方提供〕

士林地檢署月前指揮保七總隊刑大等單位，在台北市北投區洲美地區的北投士林科技園區內，查獲一處非法廢棄物堆置分選場轉運站，曾姓業者自103年6月起未經許可設置轉運站，嚴重造成空氣及環境污染，除依廢棄物清理法裁罰以外，並要求業者及地主限期清除。

士林地檢署是在多月前受理告發，指稱北投區某家廢棄物清除業者，涉嫌在北投士林科技園區用地，自行設置廢棄物堆置分選場轉運站，進行廢棄物分類，並由無照外地清運業者在場區作業，廢棄物堆置達2層樓高，嚴重造成空氣及環境污染，附近居民苦不堪言，投訴民意代表及媒體抗議。

由於事涉空氣環境污染嚴重，士檢檢察官林珮菁隨即組成專案小組，指揮保七總隊刑事大隊會同北市環保局人員等，共同前往北投區該廢棄物轉運站現場勘查，發現曾姓業者，僅可以承攬代清除廢棄物業務，惟未經合法許可，不得設置廢棄物貯存轉運站。

檢警並查出，曾姓業者自103年6月間起，向年籍姓名不詳之人，以每車(2.8噸)新臺幣3000元的價格，收購來源不明的廢木板、廢塑膠、廢磚塊、廢玻璃等，並任意堆置在場內，再行分類轉運至他處處理，估計非法獲利達上千萬元。

接下來，環保局稽查大隊並於107年1月17日，在污染場址召集案址土地權管人辦理現勘，除要求業者限期清除外，亦要求土地管理人善盡管理責任；且依現場查核結果顯示，顯已違反廢棄物清理法第42條及46條，立即啟動駐點稽查，要求業者清除運至合法處理場，不許再運進廢棄物，還市民一個美好的生活品質。

保七總隊刑警大隊呼籲，業者未經合法申請設置廢棄物貯存轉運站從事廢棄物貯存及分類作業，依法可罰六千元以上，三百萬元以下罰鍰；另收受廢棄物，可處一年以上，五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。並提醒地主或房東切勿貪小便宜，要慎選確認租賃對象，避免被非法棄置廢棄物，屆時將得不償失。

(中時 )

瑪莉亞路徑南修 十河局提前防汛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。