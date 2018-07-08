颱風還沒到 大台北蔬菜價格先漲一成

2018年07月08日 14:45 中時 鄭郁蓁

強颱瑪莉亞逐步逼近，預計周二上半天將機會發布陸上颱風警報，但今天菜價已應聲喊漲。大台北蔬菜批發平均交易價格從昨天30.63元，今天一口氣漲至34.1元，漲幅達11.4％，包含高麗菜、包心白菜都漲2成，小白菜也漲1成5，颱風未到，民眾荷包就要先失血了。

根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，今天台北果菜批發市場蔬菜，民眾常購買的葉菜類，空心菜從昨天每公斤44元上升至今56.8元，一日漲2成9、小白菜從昨日的37.3元漲至42.1元，漲幅達13％；玉米從昨日的每公斤19.9元漲至30.5元，漲幅達53％。

配菜用的芫荽則最誇張，從昨日的159.9元漲至198.9元，漲幅達24％，青蔥從每公斤52.9元升至75元，漲幅423％，九層塔也從每公斤64.2漲到80.6，漲了263％。另外，價跌菜種有花椰菜、角瓜、芹菜、白玉米、包心白菜、鴻禧菇等。

農委會農糧署表示，蔬菜價格變動是因強颱瑪麗亞將影響台灣，承銷人備貨需求增加導致，但目前價格都還在合理範圍內，與去年同期比相對較低。由於今年入春以來，氣候穩定少雨，高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等蔬菜豐產，現各農民團體庫存充裕，請民眾放心。

農糧署主任秘書翁震炘強調，這不能稱為「漲價」，是因先前太低價，今年夏天高麗菜一開始只有 20多元，這是反映應有的成本，應該持平來看，他也呼籲農民密切觀察台風，做好準備。

(中時 )