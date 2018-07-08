美對陸制裁關稅 涉日企產品逾750億日圓

2018年07月08日 16:09 中時 王嘉源

日本共同社7日報導說，據相關人士透露日本政府的估算，受到美國川普政府啟動對陸制裁關稅牽連，進駐大陸的日本企業每年至少有價值約757億日圓（約新台幣208億元）的對美出口產品成了制裁對象。這凸顯出美陸貿易摩擦或將對日企造成巨大影響。

美國政府6日對大陸產品啟動制裁關稅，上述估算金額占對象產品的約2％。其中受影響較大的是用於汽車和民用機械的電子零部件，對美出口價值為每年約490億日圓。日本最大的出口對象國美國與位居第2的大陸，兩國之間的貿易摩擦如果加劇並長期化，日企或被迫將大陸的生產據點轉移至東南亞以改善收益。

共同社指出，日企對陸出口零件被用於大陸產品，而該產品對美出口時將被加徵關稅，因此對陸業務較多的日企或將受到負面影響。除電子零部件外，影印機等的零部件和消耗品對美出口額約達220億日圓。辦公設備和空調壓縮機預計也將受到影響。

相關人士還提到，被美國市場所排斥的大陸產品一旦流入日本並與日本產品競爭，可能引發激烈的價格競爭。關於大陸對美關稅反制措施，有人擔心汽車相關領域或將受到間接影響。

據美國政府今年3月公布的初步清單，列入對象的日企對美出口估算金額超過1800億日圓。據悉，因多功能一體機的零部件等部分產品被移出對象清單，影響有所減輕。

美國政府6月決定對價值約500億美元的1102種大陸產品加徵25％的關稅，7月6日對其中價值約340億美元的產品啟動加徵關稅措施，大陸也對同等規模的美國產品採取加徵25％關稅的反制措施。

(中時 )