不只降大腸癌 綠色蔬菜竟讓認知能力「年輕11歲」

研究指出，多吃綠色蔬菜，有助延緩認知功能的退化，進而預防失智，或讓失智惡化程度變慢。（倪浩倫攝）

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多吃「綠色蔬菜」不僅能降低大腸癌，還能延緩預防和延緩失智！一項追蹤近5年的國外研究顯示，攝取量最多的前20％長者，比吃最少的那群，明顯的延緩認知功能退化「相當於年輕了11歲」。醫師指，推測中間的關聯，主要是綠色蔬菜含有豐富抗氧化、修補細胞的營養素，但長輩常常牙齒不好，照顧者應特別注意其攝取量。

該研究於發表於今年的《神經醫學雜誌》，共追蹤960名58~99歲長者、追蹤時間長達4.7年，期間進行數次的認知功能測驗，來探討綠色蔬菜攝取量和認知功能之間的關聯，並依綠色蔬菜攝取量的不同，來進行分組。

研究發現，攝取量最高的前1／5、每天吃約1.3份綠色蔬菜的組別，比幾乎完全不吃綠色蔬菜的組別，認知的下降明顯較慢，甚至透過換算，相當於「年輕了11歲」，結果令人震驚。

三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡說，兩者雖非直接的「原因」和「結果」的關係，但確實具有關聯性，主因是綠色蔬菜內含有豐富的抗氧化成分，包括葉酸、葉黃素等，推測是延緩認知退化的主因。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，不只是失智症，身體非常多的退化性疾病，都是因「身體發炎」造成，而綠色蔬菜內，多含有豐富植化素、維生素A和C等「抗發炎」物質，也同時含有包括礦物質、維生素、葉酸等「修補身體」的營養素，此外，大家耳熟能詳，有助將廢物排出體外的「膳食纖維」，也大量存在於綠色蔬菜內。

林口長庚失智症中心主任徐文俊強調，包括菠菜、油菜、青江菜等綠色蔬菜，不僅能預防失智症發生，也能延緩病情的惡化；然而，很多長輩因為牙齒不好、咀嚼能力降低而不愛吃青菜，常致攝取量不足，為方便入口，家人常把菜「煮太爛」，卻因而破壞包括葉酸等重要的營養素；他建議，蔬菜仍應以「燙熟」就好，接著用剪刀剪碎，或使用果汁機打成精力湯，都能確保長輩的攝取量和營養都足夠。

(中時 )

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