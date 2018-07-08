6款高血壓藥出問題 食藥署：患者盡快回醫院換藥

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中時

我國約有460萬名成人罹患高血壓，但衛福部食藥署昨日調查，國內共有6款高血壓藥，用到具動物性的致癌原料，已要求業者1個月內完成下架、醫院也不得再開出問題藥。食藥署指，民眾應在周末過後，儘快回醫院請醫師重新診斷、開立新藥，但在此之前，仍不建議擅自停藥，避免身體因血壓失控而出狀況。

昨根據外電報導，大陸浙江的華海製藥所生產的高血壓治療藥品原料藥「纈沙坦」（Valsartan），其中含有具動物致癌性的成分「N-亞硝基二甲胺」，食藥署啟動調查發現，國內含有該成分的製劑品許可證，共計71張，目前現有6款藥品，合計46批、1049萬顆藥含有該原料藥。

6款藥品分別為“生達”舒心樂膜衣錠160毫克、“生達”舒心樂膜衣錠80毫克、“瑪科隆“科適壓膜衣錠80/12.5毫克、“永信“樂速降膜衣錠160毫克、“永信“樂速降膜衣錠80毫克、凡內膜衣錠160毫克。

食藥署藥品組科長王博譽說，　食藥署藥品組科長王博譽說，昨日清查的同時，已同步要求業者，在1個月內，也就是8月7日前將問題藥全面下架，違者將開罰20~500萬元罰鍰；此外，也已要求各醫院，不得再開立問題藥。

王博譽補充，昨日和今日適逢周末，可能很多醫療院所沒開，建議民眾，若發現手上的藥品屬於上述6者，應在周末過後，盡快回醫院，請醫師重新評估後，再次開立新藥，但在取得新藥之前，切勿自行停藥，以免身體因血壓不穩而出問題。

(中時 )

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