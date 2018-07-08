西北颱凶狠恐怖 4次重創台灣致296死

2018年07月08日 14:47 中時電子報 徐秀娥 、 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

強颱瑪莉亞行進路徑類似西北颱，讓民眾聞之色變，從歷史記錄可知，台灣曾遭遇4次典型西北颱襲擊，造成296人死、亡100人失蹤、953人受傷，西北颱的殺傷力可想而知。氣象局表示，不論瑪莉亞登陸台灣與否，勢必帶來強大風雨，民眾必須嚴陣以待。

台灣北部、東北部及西部地區的民眾對「西北颱」特別敏感，甚至談颱色變，是因「西北颱」常為這些地區帶來嚴重的風災與水患。其中，民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風、86年的溫妮颱風及93年的艾利颱風，就是典型的實例。

所謂「西北颱」，依氣象局的界定，是指颱風從台灣東方海面向西北方進行，中心通過基隆與彭佳嶼之間海面，對北部及中部雨勢特別大，又因風向幾與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌。

從民國52年到93年期間，台灣遭遇4次典型西北颱襲擊，葛樂禮、尼爾森、溫妮、艾利曾為北部、東北部及西部地區，帶來極為嚴重災情，其中死亡人數更高達296人。在暌違14年後，此次瑪莉亞會不會成為恐怖西北颱，民眾應保持高度警戒及提前預作防颱準備。

根據維基百科及氣象局資料，4次西北颱造成的災情如下：

◎民國52年葛樂禮颱風：超級強颱，造成全台224人死亡、450人受傷及88人失蹤，房屋全倒13,950戶，半倒10,783戶，農林漁牧、交通產業與民眾財產等損失，總計高達新台幣14億元以上。

◎民國74年尼爾森颱風：中度颱風，北部及東北部損失慘重，有4人死亡、2人失蹤24傷，曾在台北吹出14級陣風。

◎民國86年溫妮颱風：強烈颱風，台灣北部及中部山區豪雨不斷，天母、內湖、汐止地區嚴重積水及山崩，汐止林肯大郡房屋倒塌。全台共有44人死亡、84人受傷、1人失蹤，房屋全倒121間、半倒2間。

◎民國93年艾利颱風：中度颱風，台灣出現廣泛豪雨和嚴重土石流，有24人死亡，395人受傷，9人失蹤，91萬戶停水、36萬用戶的電力受中斷，經濟損失逾4億元。

(中時電子報)