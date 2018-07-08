西北颱凶狠恐怖 4次重創台灣致296死

中央氣象局今早發布颱風路徑圖，強颱瑪莉亞行進路徑類似西北颱，民眾要特別留意。(擷取自氣象局)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

強颱瑪莉亞行進路徑類似西北颱，讓民眾聞之色變，從歷史記錄可知，台灣曾遭遇4次典型西北颱襲擊，造成296人死、亡100人失蹤、953人受傷，西北颱的殺傷力可想而知。氣象局表示，不論瑪莉亞登陸台灣與否，勢必帶來強大風雨，民眾必須嚴陣以待。

台灣北部、東北部及西部地區的民眾對「西北颱」特別敏感，甚至談颱色變，是因「西北颱」常為這些地區帶來嚴重的風災與水患。其中，民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風、86年的溫妮颱風及93年的艾利颱風，就是典型的實例。

所謂「西北颱」，依氣象局的界定，是指颱風從台灣東方海面向西北方進行，中心通過基隆與彭佳嶼之間海面，對北部及中部雨勢特別大，又因風向幾與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌。

從民國52年到93年期間，台灣遭遇4次典型西北颱襲擊，葛樂禮、尼爾森、溫妮、艾利曾為北部、東北部及西部地區，帶來極為嚴重災情，其中死亡人數更高達296人。在暌違14年後，此次瑪莉亞會不會成為恐怖西北颱，民眾應保持高度警戒及提前預作防颱準備。

根據維基百科及氣象局資料，4次西北颱造成的災情如下：

◎民國52年葛樂禮颱風：超級強颱，造成全台224人死亡、450人受傷及88人失蹤，房屋全倒13,950戶，半倒10,783戶，農林漁牧、交通產業與民眾財產等損失，總計高達新台幣14億元以上。

◎民國74年尼爾森颱風：中度颱風，北部及東北部損失慘重，有4人死亡、2人失蹤24傷，曾在台北吹出14級陣風。

◎民國86年溫妮颱風：強烈颱風，台灣北部及中部山區豪雨不斷，天母、內湖、汐止地區嚴重積水及山崩，汐止林肯大郡房屋倒塌。全台共有44人死亡、84人受傷、1人失蹤，房屋全倒121間、半倒2間。

◎民國93年艾利颱風：中度颱風，台灣出現廣泛豪雨和嚴重土石流，有24人死亡，395人受傷，9人失蹤，91萬戶停水、36萬用戶的電力受中斷，經濟損失逾4億元。

(中時電子報)

瑪莉亞速度加快 海警提前明下午發佈
強颱瑪莉亞周三影響最劇 7級風暴風圈恐掃台南以北
瑪莉亞變身西北颱 1張圖秒懂如何威脅台灣
瑪莉亞增強又變胖！從動圖看出威力有多狂
6款高血壓藥出問題 食藥署：患者… 反毒反詐反暴力 桃市警邀青少年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。