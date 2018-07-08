台南》平反扁案！ 勇哥：將籌組「一邊一國連線」

扁聯會理事長郭正典（中）指出，該會已轉型成為替陳水扁討回公道及實現一邊一國理念的社會團體。（洪榮志攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

年底縣市長選舉逼近，台南市長競逐者眾，除了民進黨黃偉哲、國民黨高思博、無黨籍許忠信等人外，前台南縣長蘇煥智日前也正式宣布返鄉參選。故鄉在台南的前總統陳水扁保外就醫後，其一舉一動都受到外界注目，黃偉哲、許忠信和蘇煥智都先後向阿扁請益，便可看出阿扁對台南依舊深具影響力。無法忘情政治的阿扁更宣示年底縣市議員選舉將籌組「一邊一國連線」。

陳水扁在最新一期《新勇哥物語》中預告扁預告年底九合一選舉，「一邊一國」不會缺席，「一邊一國行動聯盟」將續籌組縣市議員「一邊一國連線」。「一邊一國連線」於2010年總統府前秘書長陳唐山等人籌組，並在該年底的縣市議員選舉初試啼聲，提名45位，當選36位，當選率8成，引起媒體與政壇的注意。2014年8月18日「一邊一國行動聯盟」社團正式成立，同時舉辦推薦「一邊一國連線」成員記者會。該聯盟奉阿扁前總統為精神領袖，並參與2014年年底選舉，提名84位，當選68位，當選率超過8成。「一邊一國連線」候選人的共同政見主要有二項，「台灣中國，一邊一國」、「扁案是政治事件，應予平反」。

阿扁更表示「一邊一國」在今年年底地方選舉不會缺席，將由「一邊一國行動聯盟」籌組縣市議員「一邊一國連線」，阿扁更不會閒著無聊，一定會全力以赴。預計提名至少100位，目標當選80位以上。

(中時電子報)

吳敦義：輔選列車早已啟動 做好… 日本豪雨賴清德幫祈福 網轟先把…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。