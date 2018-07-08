台南》平反扁案！ 勇哥：將籌組「一邊一國連線」

2018年07月08日 14:48 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選舉逼近，台南市長競逐者眾，除了民進黨黃偉哲、國民黨高思博、無黨籍許忠信等人外，前台南縣長蘇煥智日前也正式宣布返鄉參選。故鄉在台南的前總統陳水扁保外就醫後，其一舉一動都受到外界注目，黃偉哲、許忠信和蘇煥智都先後向阿扁請益，便可看出阿扁對台南依舊深具影響力。無法忘情政治的阿扁更宣示年底縣市議員選舉將籌組「一邊一國連線」。

陳水扁在最新一期《新勇哥物語》中預告扁預告年底九合一選舉，「一邊一國」不會缺席，「一邊一國行動聯盟」將續籌組縣市議員「一邊一國連線」。「一邊一國連線」於2010年總統府前秘書長陳唐山等人籌組，並在該年底的縣市議員選舉初試啼聲，提名45位，當選36位，當選率8成，引起媒體與政壇的注意。2014年8月18日「一邊一國行動聯盟」社團正式成立，同時舉辦推薦「一邊一國連線」成員記者會。該聯盟奉阿扁前總統為精神領袖，並參與2014年年底選舉，提名84位，當選68位，當選率超過8成。「一邊一國連線」候選人的共同政見主要有二項，「台灣中國，一邊一國」、「扁案是政治事件，應予平反」。

阿扁更表示「一邊一國」在今年年底地方選舉不會缺席，將由「一邊一國行動聯盟」籌組縣市議員「一邊一國連線」，阿扁更不會閒著無聊，一定會全力以赴。預計提名至少100位，目標當選80位以上。

(中時電子報)