蜜拉庫妮絲、艾希頓庫奇「曬娃夫妻」 爆料兒子又笨又懶

2018年07月08日 14:49 中時 潘鈺楨

賈斯汀瑟魯。（龍祥提供）

好萊塢性感女神蜜拉庫妮絲去年狂吸4億6千萬片酬（約美金1550萬），今年也沒有閒著。近期為宣傳最新動作喜劇大片《老娘也要當間諜》，頻頻跑趴、走紅毯、上節目宣傳，不僅靠美艷外型搏足版面，活潑豪爽的性格也讓她人氣持續飆升。

她與片中搭檔凱特麥金儂一同錄製熱門脫口秀《艾倫秀》，好姊妹倆一搭一唱，卯足全力搞笑，功力完全不輸以幽默聞名的主持人艾倫，甚至一度害艾倫笑到狂噴淚，倒在椅子上邊拭淚邊說：「真是不敢相信！」當艾倫問起拍片過程，蜜拉與凱特這對戲裡戲外的好閨密立刻大聲向對方告白，互讚對方聰明、風趣、有想法，凱特甚至說：「蜜拉可以升格當大師級製片人！」兩人像熱戀情侶一般忘我地狂捧對方，超誇張的「放閃」行為讓艾倫在一旁無敵傻眼：「呃，我還在旁邊喔！」接著蜜拉與凱特不顧女神形象，裝上塑膠大牙套玩起猜字遊戲，蜜拉講話漏風又狂滴口水，女神形象徹底大崩壞，艾倫一度笑到差點無法繼續進行遊戲。

不僅如此，蜜拉還大喇喇地將艾倫秀當成育兒節目大談媽媽經，一聊起小孩就滔滔不絕。她和老公艾希頓庫奇走到哪都娃不離身，艾希頓庫奇經常被拍到將兒子背在胸前的襁褓袋內，可說是好萊塢著名的另類「曬娃」魔人，引來艾倫開嗆：「根本沒看過你兒子自己走路！」怎知道蜜拉聽了非但沒護航，還主動爆料兒子才1歲就看得出「又笨又懶」，大女兒則是聰明可愛，說完自己再度笑噴：「他長大後看到這段一定會恨死老娘！」

最新公布的《老娘也要當間諜》正式預告片中，蜜拉在開場的咖啡廳中槍戰中，以神準槍法帥氣地將壞蛋一槍斃命，動作張力十足又不失搞笑風格，緊接著，她與凱特兩個「天兵姊妹」意外踏上國際間諜任務之旅，靠著閨密間的超強默契與情誼，姊妹同生共死，在一連串意外中突破重圍。《老娘也要當間諜》故事描述神經質的奧黛麗（蜜拉庫妮絲 飾）和她壞脾氣的閨蜜摩根（凱特麥金儂 飾）某天發現自己不小心捲入致命的追殺行動裡，原來奧黛莉的前男友竟然是國際頭號大間諜，正遭受各路殺手追殺。在前男友和一名殺手意外死於奧黛莉公寓之後，嚇瘋的兩女決定帶著藏有最高機密的隨身碟，展開超「ㄎㄧㄤ」的大逃亡。電影8月17日在台上映。

(中時 )