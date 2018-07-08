台中市二手物銀行 畢業特收3年累計10公噸

2018年07月08日 14:58 中時 盧金足

台中市環保局到校回收項目包含書籍雜誌、服飾、玩具等。（盧金足翻攝）

畢業了，書籍、腳踏車與校服等物品，不必隨主人畢業，還可以給需要的人使用！因應畢業季來臨，為協助畢業生離校時做好資源回收，台中市政府環保局巡迴全市國、高中及大專院校，幫助畢業生回收書籍、服飾及家飾物品等堪用二手物品；此外，也提供市民二手物到府收運服務，並加強推廣「二手物銀行」，鼓勵民眾利用「二手物嗶嗶卡」累積點數換購二手物，歡迎學校、民眾多加利用。

環保局長白智榮指出，學生畢業時往往會產生大量的二手物品，環保局自2015年起辦理畢業季特收服務，累計回收近10公噸的畢業季二手物品，包含書籍、衣物及腳踏車等。

為持續加強資源回收，環保局自即日起將巡迴全市國、高中及大專院校辦理「鳳凰花開畢業季~二手物到校特收巡迴服務暨資源回收宣導活動」，助二手物品進入循環再利用體系，延長其生命週期；另外，也搭配「回收學園噗噗車」服務，宣導資源回收，活動將持續至7月底。

白智榮表示，到校回收項目包含書籍雜誌、服飾(含鞋子、包包、飾品)、玩具(含絨毛及塑膠玩具)、餐具(杯碗盤碟)、家飾品(如小家電、層櫃、和式桌)及腳踏車等，回收原則為外觀完整乾淨，且使用功能正常即可回收。

(中時 )