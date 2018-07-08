台中市二手物銀行 畢業特收3年累計10公噸

台中市環保局協助畢業生離校時做好資源回收，二手物品進入循環再利用體系，延長生命週期。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
台中市環保局到校回收項目包含書籍雜誌、服飾、玩具等。（盧金足翻攝）

畢業了，書籍、腳踏車與校服等物品，不必隨主人畢業，還可以給需要的人使用！因應畢業季來臨，為協助畢業生離校時做好資源回收，台中市政府環保局巡迴全市國、高中及大專院校，幫助畢業生回收書籍、服飾及家飾物品等堪用二手物品；此外，也提供市民二手物到府收運服務，並加強推廣「二手物銀行」，鼓勵民眾利用「二手物嗶嗶卡」累積點數換購二手物，歡迎學校、民眾多加利用。

環保局長白智榮指出，學生畢業時往往會產生大量的二手物品，環保局自2015年起辦理畢業季特收服務，累計回收近10公噸的畢業季二手物品，包含書籍、衣物及腳踏車等。

為持續加強資源回收，環保局自即日起將巡迴全市國、高中及大專院校辦理「鳳凰花開畢業季~二手物到校特收巡迴服務暨資源回收宣導活動」，助二手物品進入循環再利用體系，延長其生命週期；另外，也搭配「回收學園噗噗車」服務，宣導資源回收，活動將持續至7月底。

白智榮表示，到校回收項目包含書籍雜誌、服飾(含鞋子、包包、飾品)、玩具(含絨毛及塑膠玩具)、餐具(杯碗盤碟)、家飾品(如小家電、層櫃、和式桌)及腳踏車等，回收原則為外觀完整乾淨，且使用功能正常即可回收。

(中時 )

反毒反詐反暴力 桃市警邀青少年… 1799高資費竟是受災戶 實測：網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。