有夠誇張！小爸媽攜孕婦拉K 小孩在旁吸二手K菸

恆警查獲4男3女開毒趴，發現竟有夫妻不顧1歲幼兒健康，讓她吸二手K菸。（謝佳潾翻攝）

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恆警查獲4男3女開毒趴。（謝佳潾翻攝）
恆警查獲4男3女開毒趴。（謝佳潾翻攝）
恆警查獲4男3女開毒趴，共起獲41.1公克的K他命、3包毒品咖啡包、1支K菸。（謝佳潾翻攝）

離譜！恆春警分局日前在某間民宿查獲4男3女開毒趴，發現其中一對夫妻竟不顧1歲幼兒健康，把她放在煙霧迷漫的房內吸二手K菸，另名女嫌犯更是誇張，懷有身孕2個月照樣拉K，種種行徑令警方看了不禁直搖頭，訊後將持有毒品的2主嫌依毒品罪嫌送辦。

警方調查，遭查獲的7人中，有一對夫妻林男、劉女，本身是新竹人，為了參加毒趴不惜大老遠南下，還將1歲多的女兒帶在身邊，放任她在房內吸二手K菸，而另名陳姓女嫌還是孕婦，這3人完全不顧幼兒健康安危，誇張行徑根本是拉K拉到頭殼壞掉。

警方指出，6日晚間21時30分許，獲報有大批男女入住某棟民宿，疑似在內開毒品轟趴玩樂，警方立刻前往查緝，果真在民宿房門一打開時，瀰漫的K菸味隨即迎面襲來，而房內不僅有K菸K他命散落桌上，還有人因施用毒品後精神不濟，躺在床上呼呼大睡。

房內7人經警方一番「曉以大義」後，依舊不願吐實，只說所有的毒品都放在桌上了，就是K菸及1小包K他命而已，但警方隨後在班姓及游姓嫌犯的包包、車上起出更多的K他命及電子秤，讓警方不禁懷疑，嫌犯中應該有人涉嫌販賣毒品，才會一直試圖掩蓋。

警方表示，全案共起獲41.1公克的K他命、3包毒品咖啡包、1支K菸、一組K他命刮盤、1支吸管藥鏟，而7嫌都呈現K他命陽性反應，將移請屏東警察局裁罰，但班、游2嫌將依毒品罪嫌移送法辦。

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(中時 )

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