美2驅逐艦經台海 陸官媒：加劇台海緊張局勢

2018年07月08日 15:23 中時 王嘉源

美國太平洋艦隊證實，美國海軍兩艘軍艦於台北時間周六（7日）至周日（8日）通過台海國際水域，並稱這是例行過境。大陸官媒《環球時報》則批評美國正在加劇台海的緊張局勢，認為陸方必須予以監控。

據《香港01》新聞網8日報導，美國太平洋艦隊發言人布朗上校（Charlie Brown）向路透通訊社發聲明，證實美軍的確派兩艘軍艦穿過台灣海峽，但強調只是例行過境，並稱美國海軍在南海和東海之間穿過台海，做法已行之多年。

路透又引述匿名美國官員，證實相關軍艦為驅逐艦「馬斯廷號」（Mustin），以及神盾飛彈驅逐艦「本福德號」（Benfold）。7日較早前，台灣國防部亦公布指有關艦隻向東北方向移動，並指情況合乎法規。

報導指出，這次美方舉動正值陸美貿易戰鬧得火熱之際，預料勢必進一步惹怒陸方。大陸今年亦加強在台灣附近的軍演行動，出動包括轟炸機及軍艦等，被視為對台北的警告。

早在6月間就有美國媒體報導說，美國考慮派軍艦通過台灣海峽，當時大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上警告說，台灣問題是陸美關係中最重要最敏感的核心問題，呼籲美國慎重處理涉台問題。

據美國之音（VOA）中文網報導，這次兩艘軍艦均為美國目前服役的最為先進的主力神盾驅逐艦，具防空、反艦戰力。「馬斯廷號」飛彈驅逐艦曾在今年3月在南海執行「自由航行」任務，駛入有爭議的美濟礁12海里範圍內。隷屬於美國太平洋艦隊的「本福德號」驅逐艦曾在2016年對青島進行過5天的訪問。

這並不是美國軍艦近年來首度航行台灣海峽，但卻是國防部首度主動證實。2007年小布希政府時代，美國「小鷹號」曾穿越敏感的台灣海峽。去年7月，大陸航艦「遼寧號」沿台灣海峽西線北返，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦也跟隨進入台海。

(中時 )