陸全國人大常委明加開會議 聚焦大氣污染防治

友善列印
旺報
呂佳蓉

據新華社消息，大陸十三屆全國人大常委會第四次會議將於9日至10日在北京舉行，為期兩天的會議議程將聚焦大氣污染防治，聚焦藍天保衛戰。

此前召開的十三屆全國人大常委會第八次委員長會議建議，這次常委會會議審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查大氣污染防治法實施情況的報告，審議全國人大環資委關於提請審議全國人大常委會關於全面加強生態環境保護依法推動打好污染防治攻堅戰的決議草案的議案。

今年5月至6月，全國人大常委會執法檢查組分為4個小組分赴8個省區對大氣污染防治法實施情況進行檢查，同時還委託其他23個省區市人大常委會對本行政區域內法律貫徹實施情況進行了檢查。執法檢查組還召開了3次全體會議，充分聽取執法部門、各執法檢查小組彙報，研究執法檢查中發現的問題等事宜。

全國人大常委會有關負責人表示，十三屆全國人大常委會在履職第一年開展大氣污染防治法執法檢查，目的就是要推動黨中央關於環境保護和污染防治的重大決策部署得到切實貫徹，保證法律得到全面有效實施，解決人民群眾關注的突出環境問題，為打贏藍天保衛戰提供有力法治保障。

據悉，這是一次專門加開的常委會會議。按照全國人大常委會2018年監督工作計畫安排，大氣污染防治法執法檢查報告原定於今年8月常委會會議上聽取和審議。現在專門加開會議審議這一報告，比原計劃提前了，議題也更集中、更突出。

根據《中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會議事規則》規定，「全國人民代表大會常務委員會會議一般每兩個月舉行一次；有特殊需要的時候，可以臨時召集會議。」實踐中，全國人大常委會會議一般在雙月下旬舉行，有時延至下月上旬。

此前，十二屆全國人大常委會就曾於2016年9月、2018年1月兩次加開常委會會議，專門處理遼寧拉票賄選案有關問題，審議憲法修正案草案等。

(旺報 )

傳播新型愛滋病 廣州懸賞捉錐蝽1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。