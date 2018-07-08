安唯綾「二嫁」張書偉！38度高溫上演濕背秀

安唯綾、張書偉劇中結婚。（台視）

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安唯綾、張書偉劇中結婚。（台視）
安唯綾、張書偉劇中結婚。（台視）

台視八點檔《情．份》中安唯綾與張書偉的「文明CP」發展受到粉絲關注，兩人戀情即將在下周開花結果，日前為了拍攝一場戶外婚禮，大夥頂著38度艷陽高溫拍攝，「汗包」張書偉直接現場上演「濕背秀」不時要脫下西裝散熱，有趣的是安唯綾和張書偉曾因合作別部戲劇拍過婚紗照，這次是兩人第二次結婚，讓張書偉打趣說：「算是補辦一個婚禮給她了。」

當天戶外高溫拍攝讓兩人大喊吃不消，聊天得知張書偉也有潛水執照的安唯綾還突發奇想說：「如果是來一場水下婚禮，應該會涼許多。」為了這場婚禮戲安唯綾沒特別為婚紗減肥，倒是張書偉皮帶硬是少了兩格，他表示近期趕拍體重至少瘦了三公斤。

安唯綾與張書偉的劇中婚禮盛大又熱鬧，自認對婚姻憧憬的安唯綾分享自己不追求盛大的飯店婚禮，有想法的她透露：「我想要一個私密一點的婚禮，自然簡單、溫馨就好，但一定要拍婚紗。」而婚紗照則嚮往舒淇跟馮德倫一般簡單、復古。

一旁的張書偉也表示認同，認為自己不會特別追求婚禮儀式和繁複的程序，雖然未想像過自己的婚禮，但他透露過去受邀多次婚宴擔任伴郎，儼然已要成為「伴郎專業戶」，他開玩笑說：「後來邀請我都是當招待或是開禮車，其實我很想當伴娘試試看！」隨著《情》劇接近殺青，安唯綾透露因朝夕相處演員間感情如家人一般，因此這次的婚禮戲讓她特別有感：「以前拍過的結婚戲都沒這次有感覺，真有種要出嫁的感覺。」

(中時 )

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