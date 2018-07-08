世足花絮》賭盤看好英法爭冠 比克不容小覷

法國隊被賭盤看好奪冠，圖為前鋒吉魯。（美聯社資料照）

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中時電子報
英格蘭被賭盤看好將與法國爭冠，隊長肯恩個人「金靴獎」在望。（美聯社資料照）

俄羅斯世足賽最後四強出爐，即法國、比利時、英格蘭、克羅埃西亞。國際賭盤最看好法國奪冠，其次是英格蘭、比利時、克羅埃西亞；也就是冠軍戰戲碼以「高盧雄雞」法國對戰「三獅軍團」英格蘭可能性最高。

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知名的國際博彩公司Dabblebet開出的奪冠賠率是法國1賠2、英格蘭2賠5（2.5）、比利時4賠11（2.75）、克羅埃西亞1賠4。另一家國際博彩網站威廉希爾開出的奪冠賠率則為：法國1賠3、英國1賠3.50、比利時1賠3.75、克羅埃西亞1賠4.50，兩家博彩網站的看好度都是法國居首、英格蘭次之。也就是按賽制兩隊在準決賽應可過關，然後在冠軍戰對壘。

不過比利時、克羅埃西亞卻是戰績最佳的隊伍，都是5戰全勝。比利時5戰攻進14球、失5球，數據最搶眼；尤其打垮5屆冠軍巴西更使行情看漲，不容小覷。克羅埃西亞5戰進10球、失4球，但16強賽、8強賽都是平手靠PK戰分別擊敗丹麥、俄羅斯；若能把戰線拉長到延長賽，就會對克隊比較有利。

此外，法國4勝1和，進9球、失4球，在淘汰賽攻進6球（失3球）最多，攻擊力最強。英格蘭4勝1敗，進11球、失4球，在淘汰賽雖只進3球，但僅失1球最少，防守優異；贏過一場PK戰，即16強賽對哥倫比亞，如果要踢PK戰也有經驗。

(中時電子報)

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