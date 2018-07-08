美國人不習慣！才嫁王室2個月 梅根連這個都改了

2018年07月08日 15:27 中時電子報 蔡萱

Meghan said my name, that’s me done😭 pic.twitter.com/167F2ubjUh — Aya El Zeiny (@elzeiny99) June 14, 2018

英國薩塞克斯公爵夫人梅根嫁入王室才不過2個月，她積極和丈夫哈利王子一起出席活動，看得出來她與王室成員相處融洽，也為此努力適應繁複禮儀以及傳統。對此身為出身美國的梅根，在近日被發現似乎是換上了英國口音，不過不少美國網友都表示不習慣或是很虛偽，但也有人認為這是梅根融入英國王室的所做的努力。

從小在美國加州長大的梅根日前在柴郡出席活動時，與粉絲問好的影片近日網路上引發熱烈討論，影片中她向圍觀的民眾問好，並且還一一詢問民眾的名字，親切程度爆表。然而引發注意的是，影片中的她一改過去她以往的美國口音，而換上了帶有英國的腔調。

演講與語調專家佛萊明（John Fleming）就表示，可以從最近梅根說話的影片中聽出來，梅根的口音的確在改變。他也舉例像是梅根發音R的方式和過去不同，最近用的是英國腔的發音方式，「可以從她在發音節尾的R音時聽出來，她發音比典型的美國口音來的輕」。

梅根的新口音也引起了不少毒舌網友的回應，「美國人民害怕的事情終於發生了」、「美國公主開始背叛自己的人了」、「梅根的口音很虛偽」、「簡直就像當年瑪丹娜的奇怪口音一樣」或是「我無法相信梅根失去了美國口音，這太瘋狂了」、「她虛假的英國口音聽得我好不舒服」等。

Meghan Markle is a lil phony for that fake British accent coming through



But if I became British royalty you’d see me day 2 saying pip pip cheerio — Shan (@shoy_7) July 5, 2018

I can’t believe Meghan Markle lost her American accent already that is truly wild — lyndsey⚡️ (@fishnetbruises) July 7, 2018

Meghan Markle’s fake British accent makes me so uncomfy. — Kiara Provenzano (@Kiara_Pro) July 7, 2018

Meghan Markle is 100% faking that accent 😂 — Danielle Hare (@daniellemhare) July 6, 2018

不過也有美國網友對梅根的新口音持正面看法，「我的兒子在看了小豬佩琪後也變成了這個口音」、「到新環境改變口音在正常不過了」、「梅根講得好優雅，害我也好想學習英國口音」、「我一點也不意外她改掉美國口音，妳總不能讓她在英國皇室的正式場合操著一口美國腔吧」等。

My son has a British accent thanks to Peppa Pig. He asked me for his swimming costume and I said your bathing suit?! He looked at me like I was the silly one. — TheCatsPjamas (@JessNadeau29) July 6, 2018

I knew they'd squash her real accent quickly. You can't have a royal family member speaking like an American at formal events. pic.twitter.com/drM9tao6HJ — Molly Max (@molly_n_max) July 6, 2018

其實改變口音遭到批評不是只發生在梅根身上，不少人認為改變口音聽起來很不真實或是感覺很做作，像是過去美國流行音樂天后瑪丹娜（Madonna），講話開始像她的英國前夫瑞奇（Guy Ritchie）一樣時，或是迪士尼童星出身的琳賽‧蘿涵（Lindsay Lohan）在土耳其待了一陣子後的說話方式，也遭受了不少批評。

不過美國語調專家范德薇（Pamela Vanderway）對此表示，「如果一個人想要加入特定的群體，他就會用周圍人的口音說話，這是絕對是正常的」。

范德薇也說，「口音是人類被認定為群體一部分的一種方式。從梅根的情況來看，她代表皇室，所以她是英國的一部分。因此，對她來說有一種特別的吸引力，讓她有意識或是沒意識以英國口音的方式說話。」

范德薇稱，這就像是奧斯卡金獎女星莎莉‧賽隆（Charlize Theron）到好萊塢發展以後，逐漸改掉她南非荷蘭語的口音一樣，這是最快速融入人群，或是表示「我是和人群一起」的方式。

不過這也正是美國人民可能對梅根新口音感到不滿的原因，這位新公爵夫人開始用大西洋對岸的口音說話，可能會讓美國人民覺得被拋棄或遺忘，或者更具體地說是對梅根產生了「什麼？妳覺得妳比我厲害」的感覺。

出身美國加州的梅根如今是與有英國薩塞克斯公爵夫人的頭銜，她的一舉一動都受到外界的關注。(圖/美聯社)

范德薇認為口音是一種文化認同，「這也是所以當熟知的人離開原本的群體而聽起來不一樣時，我們會感到緊張」，「就像是我母親在我從大學回家後，只因我講話聽起來不太一樣，就覺得我很滑稽一樣」。

除此之外，以梅根的情況來說，梅根是一名受過專業訓練的演員，她過去可能因為演員的工作，而需要改變口音來演戲，無論是改成英國腔調還是其他的腔調，這也讓她在學習語言或口音是更加有彈性。

(中時電子報)