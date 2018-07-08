老蕭10月戶外開唱 主辦迎雨神壓軸推備案

2018年07月08日 15:32 中時 尤嬿妮

小宇將參與2018秋日狂響演唱會。（媒體棧國際行銷提供）

Erika將參與2018秋日狂響演唱會。（媒體棧國際行銷提供）

蕭敬騰（老蕭）10月將與同門師弟妹宋念宇（小宇）、Erika，以及朱俐靜、袁詠琳等人，在台中戶外圓滿劇場舉辦「2018秋日狂響演唱會」；有「雨神」稱號的老蕭將擔任演唱會軸，主辦單位期盼當天氣侯晴朗外，將著手規劃雨天備案，希望老蕭的雨神封號只是傳說。

主辦單位表示，早在去年與老蕭及其師弟妹洽談合作、簽約 ，但因老蕭全新演唱會檔期及主持金曲獎等工作滿檔，直到今年10月才有空檔接下此場演出；此外，主辦表示「狂響演唱會」跟金曲獎很有緣，老蕭今年除了5月小巨蛋演唱會、6月發新專輯，沒想到他接下金曲獎主持棒，且金曲獎入圍名單一出，看到已受邀參與「狂響」的宋念宇入圍金曲獎最佳男歌手，讓大家又驚又喜，金曲獎頒獎典禮進行時，大家還一起為小宇集氣加油，希望 「狂響」 的演出卡司能多一位金曲歌王！另外，加上老蕭師妹Erika也曾入圍金曲獎最佳新人獎，工作人員驚呼：「我們跟金曲獎超有緣，真的賺到了！」

這次選擇在台中圓滿戶外劇場開唱，主辦單位表示台中氣候宜人又穩定，在10月底進入秋天轉涼之際，非常適合戶外演唱會的舉辦，所以決定將第一場「狂響演唱會」獻給台中的觀眾，計劃之後推出相關系列的演唱會，如春浪等音樂祭長久進行。「2018秋日狂響演唱會」門票9日在年代售票系統開賣。

(中時 )