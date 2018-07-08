疑捷運站偷拍美腿被抓包 國發會副主委道歉

遭爆偷拍女乘客美腿，國發會副主委邱俊榮發布聲明，澄清「是誤會」。(翻攝爆料公社)

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中時電子報

民眾在臉書《爆料公社》爆料，一名男子疑似偷拍女乘客，被當場抓包，有眼尖網友發現該名偷拍男子就是國發會副主委邱俊榮，邱俊榮今(8日)下午，澄清只是誤會一場，「不慎失手拍到該位女士的背影」

民眾附上影片連結在《爆料公社》貼文，提醒西門捷運站有男子疑似偷拍女乘客的腿，目擊民眾要求男子刪除照片，而從發文者附上的影片可以看出，男子低頭刪照片，不斷說「不好意思」，拍影片的人則對男子說，「如果有需要幫忙的地方，可以說一聲。」，制止男子行為。

發文民眾表示，發文目的並不是公審，只是提醒大家注意，民眾也指出「不是說他沒違法這件事就是對的，他今天不是在拍風景不小心拍到，是重點就是在偷拍」。另有網友發現，急忙刪照片的男子正是國發會副主委邱俊榮。

邱俊榮下午發布聲明稿澄清是「誤會一場」，邱在聲明中指出，昨日在西門捷運站拿手機聯繫朋友時，不慎失手拍到女乘客的背影，對於造成誤會及紛擾深感歉意。邱也表示事後立即刪除照片，並再次向當事人及社會大眾致歉。

根據中央社報導，台北市政府警察局萬華分局漢中街派出所8日下午1時許接獲民眾報案指昨天下午約4時許在捷運西門站遭偷拍，目前正由北市府警察局捷運警察隊調閱相關監視器畫面，將請涉案人到案說明，以釐清案發當下情形，如果查證後確為偷拍，依妨害秘密罪送辦。

(中時電子報)

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