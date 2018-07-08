印尼公開賽》戴資穎逆轉勝封后 29連勝、5連冠到手

2018年07月08日 16:06 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

羽球世界球后戴資穎今天下午3點在印尼羽球公開賽女單決賽，出戰中國大陸選手陳雨菲，小戴此役失誤偏多，加上陳雨菲幾次攻擊相當有威脅性，讓小戴這站賽事首度面臨局數落後，不過小戴及時調整過來，最終以21：23、21：15、21：9逆轉勝，戴資穎完成雙方生涯對戰9連勝、笑納5連冠，個人最佳連勝紀錄推進到29場。

賽後戴資穎接受場邊訪問時說：「一進場就感受到觀眾熱情加油，雖然我輸掉第1局，大家還是一直為我加油，感覺很棒。今天下去比賽，也因為太多人的加油聲音量很大，我其實聽不太到打球的聲音，很開心能夠拿下勝利。」小戴也說了馬來西亞語的「謝謝」，來回應球迷給她的鼓勵。

首局陳雨菲打得相當積極，幾次攻擊都讓戴資穎很難招架，雙方好幾次比數來回拉鋸，雖然小戴先出現局末點，不過陳雨菲連追2分化解，進而先下一城。

但戴資穎不愧是當今女單世界第一，心理素質強大且很快調整狀態，第2局一開賽就連得6分，雖然後面一度被陳雨菲超前，小戴再連下4分後，順勢追平局數。

到了第3局，陳雨菲明顯體力下滑，專注力也沒前兩局好，戴資穎很快就把領先差距擴大到雙位數，並讓陳雨菲這局得分只有個位數，經過53分鐘激戰，小戴總算有驚無險延續連勝。

戴資穎上一次5連冠是2016到2017賽季跨季5連冠，當時的連勝紀錄就是在印尼公開賽中斷，不過那時候的比賽場地是雅加達會展中心，場地風向變化較大，很多選手因此表現失常，今年則回到士納央體育館，這座場館也是8月雅加達巨港亞運的競賽場地。

印尼羽球公開賽和全英公開賽、中國公開賽同為世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列賽，不過今年印尼公開賽總獎金高達125萬美元，是歷來獎金最高的比賽，比全英及中國公開賽多出25萬美元，單打冠軍可帶走8萬7500美元獎金。中華男雙組合廖敏竣／蘇敬恆打進男雙4強，可獲1萬7500美元獎金，女雙打進8強的許雅晴／吳玓蓉，則獲7218.5美元獎金。

(中時電子報)