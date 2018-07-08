張榮味感恩惜別：司法關得了我 改變不了害我的事實

張榮味表示 ，司法關得了他的人，改變不了害他的事實。（周麗蘭攝）

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張榮味感恩惜別說明會， 場內場外 擠滿人。（周麗蘭攝）
張榮味 入獄前最後一場公開演講， 他坐在後台若有所思。（周麗蘭攝）
張榮味拜託 鄉親支持張麗善。（周麗蘭攝）

前雲林縣長張榮味10日上午10點 將報到入監服刑 ，今天（8日）下午3點在虎尾公所虎尾廳舉辦惜別說明會，他笑著流淚說， 他想找大家泡茶但不在家了，他會照顧好自己，當作渡假， 希望關四個月之後，聽到張麗善當選，心情會好一點。

張榮味表示， 焚化爐是一具一縣一焚化爐政策而建， 33 億元興建費，如果說有賄款是3000萬元，他有這麼好騙嗎？ 完全不成比例 。

他說，他曾經拿過施政第一名， 現在也是所謂期約賄賂的全台第一名，焚化爐蓋完，他一角也沒拿， 司法關得他的人， 不能改變害他的事實。

張榮味說， 他被判刑要去關，就像天要下雨娘要嫁人無可奈何 ，他是個查埔仔，司法他會據理力爭交給專業， 他進去會照顧好自己的身體，心境調整好當作渡假一樣，他能休息要感謝民進黨。

他說，張榮味不重要， 重要的是大家要做張榮味做張麗善，雲林要改變。

張榮味笑著流淚說， 他想找大家泡茶，但是他也不在家了，不如大家等他回來再打電話通知！希望關了4個月時（11月底五合一選舉）聽到張麗善當選縣長 ，被關心情也會好一點，

他強調，張麗善雲林唯一的希望 她的品質絕對保證。

張麗善哽咽說， 如果時間能夠倒流 她寧可不選 ，換他大哥的自由， 現在他沒有退路拜託大家 做張榮味的分身 ，張麗善的後盾。

(中時 )

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