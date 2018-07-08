林佳龍：中市治安翻轉獲肯定 完成「守望5相助」政見

2018年07月08日 16:36 中時 陳淑芬

台中市太平區新高里守望相助隊，採用電子巡邏箱實施成果佳，台中市府鼓勵各守望相助隊採用。（新高里辦公室提供）

台中市長林佳龍8日參加守望相助隊活動，感謝成員犧牲奉獻協勤治安任務，林表示，他已完成「守望5相助」政見，台中市拚治安「科技辦案」、「偵防並重」及「警民合作」等三支箭已見成效，治安正在翻轉，獲行政院、內政部及警政署等肯定。

台中市民政局8日在國立勤益科技大學舉辦「107年台中市各區里守望相助隊示範觀摩暨表揚」活動，林佳龍、多名區長及議員張玉嬿等人與會，太平區新高里守望相助隊並在會中分享電子巡邏箱的實施成果，市府鼓勵各守望相助隊採用。

林佳龍致詞時表示，他已完成「守望5相助」政見，包括輔導成立崗亭、汰換老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、放寬守望相助隊年齡限制、編訂獎勵辦法等，台中市里守望相助業務總預算超過1億8千餘萬元，排名六都第一。

林佳龍指出，台中治安已翻轉，拚治安三支箭包括「科技辦案」、「偵防並重」及「警民合作」等，在行政院、內政部及警政署等單位評比各受肯定。他表示，防範犯罪不是整天「貓捉老鼠」，而要改善環境及文化，「沒有老鼠，貓就輕鬆了」。台中市有234個守望相助隊確實展現治安成效，在重大節日與民俗假日的治安加強評比，已連續3年在六都中獲得第一名。

太平區新高里長兼守望相助隊隊長江姿樺指出，巡邏成員持感應筆在電子巡邏箱做感應，資料就立即傳回隊部電腦主機，經彙整各巡邏狀況可即時追蹤管理防範犯罪，並可免除舊式紙本巡簽巡邏箱，逢雨簽巡不便及簽巡單遭損等缺失。

(中時 )