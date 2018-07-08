議員廖志城與大埔里地區觀光協會共商大埔里地區未來觀光發展

▲南投縣議員廖志城（右）向參與埔里觀光發展座談的與會人士致意。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲南投縣議員廖志城與大埔里地區觀光協會座談提出他對埔里觀光發展看法。（楊樹煌攝）

關心大埔里地區觀光發展，南投縣議員廖志城今8日和立委蔡掊慧與大埔里觀光協會理事長、執行長、18度C巧克力茆董事長共商研議，如何恢復埔里蝴蝶王國的美譽，同時讓埔里鎮納入日月潭國家風景區，互惠共生，再現昔日觀光熱潮。

縣議員也埔里鎮長參選人廖志城表示「埔里是中部地區的重要觀光樞杻重地，不管往日月潭、清境農場、合歡山、台灣地理中心碑、桃米生態園區紙教堂，皆以埔里為中心，向外延伸，所以埔里彷如法國巴黎鐵塔是觀光景點的凝聚地。」

廖議員也指出，大埔里觀光業者及近年來不少返鄉從事農業及觀光的年輕人，他們都希望振興埔里觀光、農業，創造就業機會與在地經濟，因為埔里不管是生態環境，景觀人文都值得納入國家風景區，因此6月29日他就在立委蔡培慧的安排下，與交通部長賀陳旦面對面討論，賀部長也樂見此議，並要求交通部觀光局具體進行整合觀光資源。

當時交通部觀光局副局長張錫聰表示，將埔里行政區納入日月潭風景區管理處，委由專家學者積極審議，再連結日月潭周邊區域觀光資源，確實會有助大埔里地區的觀光發展。

大埔里地區觀光協會理事長廖嘉展也期待，埔里早年有蝴蝶王國的美譽，盼能持續推動，促進早日讓蝴蝶王國美譽再現；18度C巧克力茆董事長亦表示，埔里人文薈萃，美景，美食，美酒，美妙絕倫，若能納入日月潭國家風景區互惠共生，必能相輔相成。

大埔里觀光協會執行長朱柏勳也強調，埔里除自然生態，更是台灣工藝聚集地，原生漆樹工藝結合傳承漆藝，水源豐美與林業結合、手工造紙的紙藝，絕佳水質的埔里紹興，展現杜康之美，加上觀光業者的行銷策略與大運動賽事及節慶活動，若能再結合中央資源，必可促進地方經濟繁榮。

(中時 )

問恢復敬老金竟回大便 柯p狂笑：… 10縣市大雨特報 其中4縣市高溫亮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。