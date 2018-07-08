議員廖志城與大埔里地區觀光協會共商大埔里地區未來觀光發展

2018年07月08日 16:46 中時 楊樹煌

▲南投縣議員廖志城與大埔里地區觀光協會座談提出他對埔里觀光發展看法。（楊樹煌攝）

關心大埔里地區觀光發展，南投縣議員廖志城今8日和立委蔡掊慧與大埔里觀光協會理事長、執行長、18度C巧克力茆董事長共商研議，如何恢復埔里蝴蝶王國的美譽，同時讓埔里鎮納入日月潭國家風景區，互惠共生，再現昔日觀光熱潮。

縣議員也埔里鎮長參選人廖志城表示「埔里是中部地區的重要觀光樞杻重地，不管往日月潭、清境農場、合歡山、台灣地理中心碑、桃米生態園區紙教堂，皆以埔里為中心，向外延伸，所以埔里彷如法國巴黎鐵塔是觀光景點的凝聚地。」

廖議員也指出，大埔里觀光業者及近年來不少返鄉從事農業及觀光的年輕人，他們都希望振興埔里觀光、農業，創造就業機會與在地經濟，因為埔里不管是生態環境，景觀人文都值得納入國家風景區，因此6月29日他就在立委蔡培慧的安排下，與交通部長賀陳旦面對面討論，賀部長也樂見此議，並要求交通部觀光局具體進行整合觀光資源。

當時交通部觀光局副局長張錫聰表示，將埔里行政區納入日月潭風景區管理處，委由專家學者積極審議，再連結日月潭周邊區域觀光資源，確實會有助大埔里地區的觀光發展。

大埔里地區觀光協會理事長廖嘉展也期待，埔里早年有蝴蝶王國的美譽，盼能持續推動，促進早日讓蝴蝶王國美譽再現；18度C巧克力茆董事長亦表示，埔里人文薈萃，美景，美食，美酒，美妙絕倫，若能納入日月潭國家風景區互惠共生，必能相輔相成。

大埔里觀光協會執行長朱柏勳也強調，埔里除自然生態，更是台灣工藝聚集地，原生漆樹工藝結合傳承漆藝，水源豐美與林業結合、手工造紙的紙藝，絕佳水質的埔里紹興，展現杜康之美，加上觀光業者的行銷策略與大運動賽事及節慶活動，若能再結合中央資源，必可促進地方經濟繁榮。

(中時 )