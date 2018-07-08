東京日本發明展 台灣發明人拿到大天才獎

2018年07月08日 17:23 中時 鄭郁蓁

林哲安(後排左一)先生是台灣第二位拿到大天材獎的得主。中華創新發明學會提供

2018年第32屆「日本東京創新天才發明展」台灣時間7月6日上午從日本東京傳回捷報，台灣代表團共獲得22金、10銀、2銅以及5座大會特別獎，總成績排名第一。這次發明展以台北市私立復興實驗高中表現最亮眼，共拿下兩金及兩項特別獎；而產業代表林哲安，更拿到大會最高榮譽大天才獎，是國內第二位拿到該項榮譽者。

台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，日本東京發明展歷史悠久，每年吸引來自全球眾多人才參賽，今年共有美、英、荷蘭、俄羅斯、中國等12國參賽，全場超過150件作品，台灣共有42件作品參展，最後總成績排名第一。

因應長照產業，台北市私立復興實驗高中帶來兩項便利發明，師生張閎勛、陳昀滺、林墨、林漢、江宜蓁、蕭叡佺合作發明「多功能輔助裝置」，他們將電動升降馬桶坐墊結合斜躺盥洗，提供中高齡者無障礙生活。指導老師張閎勛表示，概念還可以應用在輪椅，以及電動代步車等，可以在屋內或是醫院都能使用。

另一組獲獎學生則是郭彥霆、鄭舒允、陳昱蓁、任恆右、郭彥誼、鄭楷祐合作的「多功能升降、移位、生活輔助裝置」，也提供高齡者或行動不便者坐下或起身時提供安全、舒適的輔助支撐。

而來自花蓮慈濟中學的田婕妤、田閎宇及台東女中的羅香函，他們發現在學校常有同學帶水果分享，卻沒有適合工具可以使用，只好直接啃來吃，為了解決許多人喜歡利用假日與家人或朋友去戶外郊遊、踏青或旅行卻不方便帶太多刀具的問題，發明了多功能折疊旅行水果刀叉、水果刨刀及刀叉組的發明。以英文向評審介紹作品，展現東部學子的創意與能力，並獲得金牌肯定。

田婕妤說，「刀子運用了3D列印技術，能隨自己喜好製作造型與顏色而且輕便利用攜帶，在小小一個空間中含有許多功能」。

雲林科技大學的師生王永成、徐力弘、張中平、石宏達、利哲賢則共同研發「蝕刻深度量測方法及其裝置」，為半導體產業提供更有利的協做工具，得到一金、一特別獎。

而這次最特別的，則是林哲安先生獲得最高榮譽大獎「大天才獎」，因他長期以來在發明界的特殊貢獻，拿下這項最大殊榮，是台灣第二位拿下的發明人。過去他在台灣食安風暴時，指導國內小學生發明「油品虐待實驗系統」，只要8小時就能檢測出黑心油。這次他與同仁研發的「牛樟芝萃取對寵物抗發炎與傷口修復」也再次拿到金牌。

(中時 )