強辯「黃少谷」演八點檔 釣出五月天留言支持

2018年07月08日 17:00 中時 林淑娟

黃少谷（右二）加入《大時代》演出。（民視）

黃少谷演出《大時代》並製作主題曲。（民視）

黃少谷演出《大時代》並製作主題曲。（民視）

強辯樂團主唱兼吉他手、龍之家族吉他手黃少谷，最近加入民視八點檔《大時代》演出伍家明一角，更受製作人王珮華的邀請製作《大時代》的主題曲〈咱的故事〉。第一次演出8點檔的他直說很緊張，也很久沒拍戲了，所以從確定角色後就閉關讀本，他說很好的劇本還有超強的演員，讓他很期待，希望朋友可以看到他演戲表現的改變，給予肯定！

黃少谷說《大時代》首播當晚，家族每個人都守在電視前觀看，表哥怪獸（五月天吉他手）還傳簡訊支持，讓他很感動！《大時代》官網的黃少谷介紹還釣出五月天的留言：「不愧是五月天怪獸的表弟，歌曲真的很好聽，大時代也是最近好看的連續劇，繼續努力加油打氣！」

談起創作主題曲，黃少谷眼神發亮表示，以往從詞曲的編寫開始，都要花費一到兩個禮拜的時間，但《大時代》的主題曲〈咱的故事〉這首歌的詞曲時候只花了他1個小時的時間左右，他進一步說明那一天記得是一個很平靜的夜晚，自己在房間裡面摺著衣服，心裡在想著有關《大時代》的一些故事，突然心裡頭就跑出了那些詞和曲，讓他立刻丟下正在做的家事，騎摩托車衝到錄音室完成這首歌。

黃少谷說，錄好之後他就像著了魔一樣，花了一天一夜的時間把編曲完整做出來，讓他自己也很訝異！謙虛的他說，自己歌唱實力有限，這一次幸好有陳子鴻老師像魔鬼教練一般的特訓跟調教，以及製作人王珮華的鼓勵，完整的〈咱的故事〉，在錄音配唱耗時整整三個禮拜的時間。看到完整曲登上片頭，讓黃少谷感動到起雞皮疙瘩，直說感謝兩位金牌製作人，如果沒有他們的鼓勵可能主題曲也無法誕生！

黃少谷以前就常陪媽媽一起看八點檔，更會一起討論劇情，一起對某個角色指指點點，現在回到台中，晚上也仍會陪媽媽看戲。他印象深刻的是，有一次親戚在醫院開刀住院，晚上他們還推著輪椅特別跑到醫院有電視的地方，跟著一起住院的朋友觀看民視八點檔，享受八點檔讓他們可以在那一段時間，脫離正在面對病痛的現實。這一次他也很期待自己在《大時代》的演出，更期待跟其他演員合作，雖然有些是他從來沒有接觸過的領域，但他以：「總是期許著自己，應該要對未知的領域充滿期待。」這座右銘，提醒自己一起迎接未來不管好或不好的大時代。

(中時 )