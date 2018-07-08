比誰最欠揍！小S看許老三表演傻掉 網激推：請讓她C位出道

2018年07月08日 17:03 中時電子報 吳品瑤

「毒舌女神」小S近來除了和老搭檔蔡康永攜手再開新節目，其餘心力多放在家庭，陪伴三個女兒快樂成長，也因為適逢暑假，小S多了不少時間跟孩子們膩在一塊兒，經常能在臉書看見三千金的生活日常照，今凌晨小S在臉書貼出一則短片，母女4人都入鏡，主角是她跟許老三比賽誰比較欠揍，沒想到這看似小S強項的題目，許老三表演起來反倒略勝一籌，讓她不禁甘拜下風直呼：「我覺得她好像贏了」。

小S今在臉書貼出短片，表示主題是她跟許老三「比誰比較欠揍」，影片由小S打頭陣，開頭就擠眉弄眼誇讚自己因為會主持、會演戲還會唱歌跳舞，所以是「全華人界最當紅的明星」，接著扁嘴模仿網紅開直播的開場白，扁嘴裝無辜說道：「有人在看我嗎？」，十足呈現主題精隨，真的相當欠揍！

本以為小S的表現已經是達人等級，沒想到搞怪的許老三青出於藍，本來還跳來跳去的她，在媽媽拿著鏡頭對準她的瞬間一秒入戲，大甩髮搭配手勢嬌聲嬌氣說：「大家好！我是寶貝」，接著以浮誇的表情跟姿勢表示「大家最喜歡我了」，還沒忘細數功績，直呼「我還會畫畫而且第一名…超級厲害的，趣味學習本也超厲害拿第一名」，讓媽媽小S在一旁看到傻眼，許老三則趁機繼續放招，竟然唱起歌來，媽媽則滿臉無奈抗議：「怎麼那麼長啊」。

許老三的「超欠揍」表演比小S還長，最後以一個大甩髮加飛吻做結，對著鏡頭展現絕對的自信，不輸明星媽，小S最後也不得不認同許老三的表現，直呼：「我覺得她好像贏了」，網友看了也被逗樂，大呼許老三完勝，根本潛力股，還有人乾脆喊話：「請讓她Ｃ位出道！」，超期待她未來的表現。

(中時電子報)