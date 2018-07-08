青少年違規中市警3天取締1131件

警五分局在北屯區環中路與崇德路口深夜執行閉鎖式路檢取締酒駕、聯合稽查青少年騎乘改裝車輛，無照駕駛的陳姓少年行經因轟隆隆的引擎聲震耳欲聾遭警方攔查。（張妍溱翻攝）

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暑假剛開始，台中市警察局5至8日止連續3天執行第一波交通大執法，針對青少年無照駕駛、騎乘機車未戴安全帽、闖紅燈、超速、危險駕車、酒後駕車等違規加強取締。14個分局、交通警察大隊及保安警察大隊等共取締1131件；青少年無照駕駛53件、未戴安全帽31件、闖紅燈482件、超速505件、酒駕54件及危險駕車6件。

警方表示，日前警五分局在北屯區環中路與崇德路口深夜執行閉鎖式路檢取締酒駕、聯合稽查青少年騎乘改裝車輛，一名無照駕駛的陳姓少年行經因轟隆隆的引擎聲震耳欲聾遭警方攔查。偷騎車的蔡姓少年無照未戴安全帽，自撞太平橋身亡，將無照駕駛列為暑期重點取締項目。

警察局長楊源明表示，暑假期間青少年集體出遊機會增加，3天執行交通大執法將青少年無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、超速等違規事項列為執法取締重點，呼籲家長多關心家中子女暑期活動，不要深夜遊蕩、群集競速等危險方式影響交通安全。

警方指出，勿騎乘不當改裝車輛，以免影響交通安全與安寧。集體或封路競速、甩尾等行為，恐違反「刑法」第185條妨害公眾往來安全罪，警方除了實施攔截圍捕外，亦將調閱路口監視器通知相關涉嫌人到案說明並究責，呼籲青少年切勿以身試法。

(中時 )

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