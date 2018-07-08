籃球》李愷諺爆發！SBL未來之星逆轉勝中華白

2018年07月08日 17:03 中時電子報 黃及人

8日在彰化體育館開打的中華菁英巔峰賽，變成「另類」的SBL新秀測試賽，非中華男籃國手組成的SBL未來之星隊，靠著李愷諺、盧冠軒、吳家駿等後衛群火力全開，最後以86比78逆轉擊敗中華白，也算保住老大哥顏面！

畢竟是由SBL的7隊球員臨時組軍，未來之星上半場打來相當凌亂，讓中華白趁機擴大領先優勢，一度領先到14分之多，幸好來到下半場，未來之星逐漸打出應有節奏與經驗，且靠後衛群及時發揮外線火力，一舉扭轉戰局。

台啤李愷諺攻下全場最高19分，另有5籃板、3助攻、3抄截，金酒盧冠軒也拿18分、5籃板，璞園吳家駿17分、3助攻與2籃板，上季年度進步獎得主金酒前鋒蘇奕晉9分、9籃板，台銀中鋒謝宗融7分、10籃板。

「畢竟我傷癒復出才沒多久，狀態還沒調整好，『鳥哥(未來之星教練許智超)』賽前提醒我們，放輕鬆點，且沒壓力去打就好，」李愷諺說，「加上有機會跟我大學隊友翁嘉鴻再次一起打球，下半場默契當然越來越好。」

陳冠毅連兩天都發揮三分火力，全場三分球投7中3，與今年SBL選秀狀元大熱門陳昱瑞都有11分進帳，林冠均10分，林庭謙、曾祥鈞與林俊吉各拿9分，中華白陣中不少球員都在9日參加今年SBL新人選秀會。

(中時電子報)