1554公斤巨無霸芒果冰破紀錄 千人捧碗公搶食

2018年07月08日 19:02 中時 李其樺

主辦單位陸續將芒果剉冰裝碗免費發送給現場民眾享用。（李其樺攝）

不少民眾從家裡帶來各式鍋碗瓢盆充當容器，甚至還有民眾拿出臉盆。（李其樺攝）

民進黨台南市長參選人黃偉哲（右）今天上午特別到場，與市議員參選人王開玹幫忙裝碗服務民眾，以行動支持玉井商圈。（李其樺攝）

來自台北的遊客特地帶小孩來到玉井品嘗巨無霸芒果剉冰。（李其樺攝）

住在玉井的阿嬤特地帶小孫子排隊領剉冰，喜悅表情全寫在臉上。（李其樺攝）

西拉雅風管處結合玉井商圈店家今（8）日上午攜手打造超過1550公斤的巨無霸芒果剉冰，獲得金氏世界紀錄認證。當天主辦單位也免費發送超過千碗芒果剉冰給現場民眾，還有民眾從家裡帶來臉盆裝滿剉冰，場面熱鬧歡樂，有如一場嘉年華會。

為了挑戰世界最大碗刨冰金氏世界紀錄，玉井商圈店家幾乎全體總動員，包括 玉井老街冰舖、玉井讚冰店、玉梅芒果冰、光芒果子工房、有間冰鋪、遇見果香、熱情小子芒果冰館、玉天冰鋪、玉井冰棧，以及昕伴手禮、連環泡芒果乾、盛發芒果乾共同參與，西拉雅風管處提供14台刨冰機趕製剉冰。

當天上午8點半，讚冰店老闆娘尤麗新指揮數名壯丁，將打碎的刨冰、糖水、芒果不斷加入高1公尺的巨大容器，最後加入乾果和冰淇淋，用大鏟子不斷攪拌均勻，隨著刨冰重量不斷增加，場外上千位民眾看著即時電視牆即時轉播齊聲為工作人員加油打氣。

9點10分在金氏紀錄認證官、律師與食品檢驗官員，以及市府官員、民代和所有玉井商圈店家見證下，打造高度145公分、總重量1554公斤的巨無霸芒果剉冰，僅花費36分37秒時間，成功打破3年前由台北保持的1226公斤金氏世界紀錄，現場頓時歡聲雷動。

隨後主辦單位陸續將芒果剉冰裝碗免費發送給現場民眾享用，當天超過2千人湧入玉井商圈要品嘗巨無霸芒果冰，不少民眾從家裡帶來各式鍋碗瓢盆充當容器，甚至還有民眾拿出臉盆裝滿剉冰，幸福表情全寫在臉上。

西拉雅風管處長張隆城表示，希望藉由舉辦挑戰金氏世界紀錄最大刨冰活動，能將玉井芒果推向國際舞台，張開雙臂歡迎國際遊客來台品嚐優質的農特產品。

玉井商圈理事長徐明鉅表示，藉由這次芒果冰金氏世界紀錄認證活動，把玉井芒果冰推銷到世界，玉井不但有最好吃的芒果，還有「芒果冰一條街」，絕對不亞於台北永康街，歡迎民眾走訪玉井品嘗當季最新鮮美味的芒果冰。

(中時 )