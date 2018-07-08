溫網》決賽想碰軟柿子 納達爾：我又不是笨蛋

納達爾挺進溫網男單16強，將續座世界第一寶座，談到想面對什麼樣的對手，他很老實地說除了老對手費德勒之外，任何人都好。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

目前ATP職業男網世界排名第一的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），在溫布頓草地網球錦標賽男單第三輪，以6：1、6：2、6：4擊退澳洲19歲新星米瑙爾（Alex De Minaur），挺進16強，確保下周最新世界排名將持續穩坐世界球王寶座。

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今年溫網前三場打完，納達爾一盤未失，和米瑙爾這戰，只面臨3個破發點、並全部救下來，致勝球也以30：17大幅領先對手。

這是納達爾生涯第8度闖進溫網男單16強，他生涯17座大滿貫單打冠軍，有2座是溫布頓，去年他在這裡止步16強。

今年職業男子網球世界排名前兩名，就看納達爾和老對手「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）兩人六度互換位子，是自1999年賽季的8次以來最多的一次，納達爾說：「當然，我比較喜歡當世界第一，而非屈居第二，不過我來到溫布頓不是以保住世界第一為優先目標，而是盡量拿出最好的表現、打出最棒的比賽，最重要的，是我能保持健康、開心享受網球。」

被問到如果晉級決賽，會想碰到哪位選手，納達爾笑著回應：「除了費德勒，其他誰都好。當我進入決賽，會比較想面對較輕鬆的對手，我可不傻呢。」

前世界球王、塞爾維亞好手喬柯維奇（Novak Djokovic），也以4：6、6：3、6：2、6：4解決英國地主希望埃德蒙（Kyle Edmund），入列16強。

(中時電子報)

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