統盟主席戚嘉林呼籲：勿讓大陸對和平統一絕望

2018年07月08日 17:27 旺報 呂佳蓉

中國統一聯盟戚嘉林主席發表談話。

中國統一聯盟高雄分會第二十一屆第二次盟員大會8日上午假高雄香蕉碼頭河邊餐廳舉行，該會盟員千人，是統盟在南台灣最大的分會。是日席開40桌，約500名盟員與會，會場載歌載舞，氣氛高昂，是統派在南台灣一年一度的盛會。

戚嘉林主席在致詞時，首先讚許高雄分會在現任會長陳世萍認真籌劃奉獻的領導下，盟務蒸蒸日上，有目共睹。隨之話題一轉，提及民進黨政府執政迄今，一面口說「維持現狀」，一面不但拒不承認一個中國原則的「九二共識」，且全方位高強度的深化台獨，致使兩岸關係倒退，景氣蕭條，我們所在高雄港的沒落，就是歷史的見證。

戚嘉林主席稱，台獨執政，治理失敗，將台灣帶上不可逆轉的衰敗之路，人心惶惶，引發台灣青年的西進潮，引起台灣人民的反思，催化了國族認同趨統的轉變。 戚嘉林主席表示今天統盟高雄分會在南台灣舉行盟員大會，大家的踴躍出席，盛況如此，冰山一角，具體的展現台灣社會認同統一的民意。

兩岸關係現在是處於歷史的拐點，戚嘉林主席呼籲民進黨蔡政府勿聯美制中，誤判形勢，在台獨的路上越走越遠，讓大陸對和平統一絕望，也讓我們的高雄更加沉淪。戚嘉林主席呼籲，蔡政府應抓住機遇與對岸舉行政治談判，爭取「一國兩制」的最佳模式，為我們恢復/再造輝煌的高雄。

(旺報 )