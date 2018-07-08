至今摔20架！羅馬尼亞米格-21表演墜毀飛行員亡

2018年07月08日 17:18 中時電子報 蔡萱

羅馬尼亞空軍一架的米格-21「槍騎兵」戰機7日下午在東南部參加飛行表演時墜毀，飛行員雖然成功跳傘，但最終仍被證實死於意外中，這也是羅馬尼亞至今1994年接收米格-21後，第20架墜毀的同型戰機。

據羅馬尼亞國防部表示，羅馬尼亞空軍7日在東南部86號空軍基地舉行飛行表演，一架米格-21戰機在完成飛行表演後墜毀，該機36歲的飛行員羅塔魯（Florin Rotaru）也因此死亡。

當天約也4,000多人觀摩羅馬尼亞空軍舉行的飛行表演。有目擊者表示，這架戰機疑似想避開人群，因此試圖想繞道空地上降落，之後就在空中發生爆炸後墜毀，飛行員雖成功跳傘，但仍不幸遇難。

從在場民眾拍下的影片來看，米格-21z在一片遼闊的草原上墜毀，現場濃煙直竄天際。

More photos from the crash site: MiG-21 Lancer Romanian AirForce at 86th Base Borcea during Borcea Open Day. Pilot ejected, but his condition is yet unknown. @FlightAlerts777 @airlivenet @FlightEmergency @FlightIntl pic.twitter.com/NENBodcDQT — Aeronews (@AeronewsRO) July 7, 2018

Pilot Killed In Romanian Air Force MiG-21 LanceR Jet Crash During Borcea Open Day https://t.co/jtJCBnwGfb pic.twitter.com/2rOftaGEZG — The Aviationist (@TheAviationist) July 7, 2018

羅馬尼亞國防部長菲福爾等軍方負責人士已經在世發後趕往現場，軍方也已經對這起墜機事件展開調查。

這已經是羅馬尼亞軍方從1994年接收米格-21戰機後，墜毀的第20架米格-21戰機，羅塔魯也是該機型事故中第12名遇難飛行員。

羅馬尼亞從2004年加入北約（NATO）之後，也在2016年接收了來來自葡萄牙的第一批6架F-16戰機，羅馬尼亞正在逐步淘汰共產主義時期的米格戰機。

羅馬尼亞的米格-21是蘇聯製的米格-21戰機在1990年代中期的改裝機，由以色列公司在舊機型上增加了先進航空電子設備，換裝了多模火控雷達並配備顯示和瞄準頭盔，改進了武器裝備和防禦系統。

(中時電子報)