至今摔20架！羅馬尼亞米格-21表演墜毀飛行員亡

羅馬尼亞空軍的米格-21戰機。(圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報

羅馬尼亞空軍一架的米格-21「槍騎兵」戰機7日下午在東南部參加飛行表演時墜毀，飛行員雖然成功跳傘，但最終仍被證實死於意外中，這也是羅馬尼亞至今1994年接收米格-21後，第20架墜毀的同型戰機。

據羅馬尼亞國防部表示，羅馬尼亞空軍7日在東南部86號空軍基地舉行飛行表演，一架米格-21戰機在完成飛行表演後墜毀，該機36歲的飛行員羅塔魯（Florin Rotaru）也因此死亡。

當天約也4,000多人觀摩羅馬尼亞空軍舉行的飛行表演。有目擊者表示，這架戰機疑似想避開人群，因此試圖想繞道空地上降落，之後就在空中發生爆炸後墜毀，飛行員雖成功跳傘，但仍不幸遇難。

從在場民眾拍下的影片來看，米格-21z在一片遼闊的草原上墜毀，現場濃煙直竄天際。

羅馬尼亞國防部長菲福爾等軍方負責人士已經在世發後趕往現場，軍方也已經對這起墜機事件展開調查。

這已經是羅馬尼亞軍方從1994年接收米格-21戰機後，墜毀的第20架米格-21戰機，羅塔魯也是該機型事故中第12名遇難飛行員。

羅馬尼亞從2004年加入北約（NATO）之後，也在2016年接收了來來自葡萄牙的第一批6架F-16戰機，羅馬尼亞正在逐步淘汰共產主義時期的米格戰機。

羅馬尼亞的米格-21是蘇聯製的米格-21戰機在1990年代中期的改裝機，由以色列公司在舊機型上增加了先進航空電子設備，換裝了多模火控雷達並配備顯示和瞄準頭盔，改進了武器裝備和防禦系統。

(中時電子報)

文章來源：Romanian MiG-21 fighter jet crashes during airshow, kills pilot

美國航空博物館烏龍 紀念獨立日… 2040新5代機誕生！英將主導瑞典…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。