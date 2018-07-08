2018年07月08日 19:04 中時 王遠茂

（圖：吳景騰 提供）（文：歐銀釧 提供）

和你一起賞荷 荷花正看著我們 那朵花就像我遇見你的那個夏天 下午三點十五分三十二秒 我看見你經過身旁 美麗如荷 為荷會遇見 荷為人生 人生為荷 因此我就一直追著你 跟著你的腳步 隨著你 徐緩的轉動

時間剛入睡 今天的花香和蝴蝶玩著捉迷藏 我們坐在夏日午後 池塘在做夢 微笑剛醒來 悄悄的 為你綻放 （圖：吳景騰 提供）（文：歐銀釧 提供）

唐代杜甫有詩 並蒂芙蓉本自雙 唐朝皇甫松有詩 芙蓉並蒂一心連 宋代周純有詞 染相思 同心並蒂 古詩詞裡驚喜多 相偎相依 兩朵荷花並生一蒂 相伴到老永不悔 只要有心 愛的神話總會和我們不期而遇 （圖：吳景騰 提供）（文：歐銀釧 提供）

人生為何而來？台灣知名攝影家吳景騰是為荷花而來。他大半生

追拍荷花，將於七月十三日於台北國軍文藝活動中心與高雄文化

中心舉辦「荷詩對話~~ 吳景騰追荷攝影展」。邀請作家歐銀釧合

作。兩人以60多幅荷的攝影作品，搭配新詩，詮釋以荷為主題的

生命哲學，展現「人生為荷」的思考。

台北前國立歷史博物館館長張譽騰作序表示：「吳景騰不但把握

住每個剎那，而且以鏡頭作畫，拍出有如畫作的荷塘風景。拍荷

花有千百種方法；技巧可學，難的是拍攝者的心：如何對荷花的

生命對焦？吳景騰花數十年拍荷花，他的作品展現荷塘生態的豐

富畫面。荷的紋理經過他的心思，構圖或幽靜或繁華，都有獨特

之美。春荷清雅，夏荷嬌美，秋末殘荷枯蓬，都在他的鏡頭下，

訴說著生命故事。」

2010年起擔任國立歷史博物館館長7年的張譽騰在緊鄰南海學園

的植物園荷花池畔常遇見吳景騰。他拿著照相機，守候著池塘。

張譽騰說：「他那專注的神情，讓我想到盛夏的綠池紅荷。」

張譽騰指出：「最特別的是吳景騰遠至哈爾濱拍荷花。雪地裡何

來荷花？冰原裡，白茫茫的一片，只有荷的枯枝。吳景騰拍出天

地間的訊息：地底仍有希望，只要春天來到，荷會再生，生生不

息。枯枝不代表死亡，只要有心，只要有春風，春暖時節，荷會

再來。枯枝是指向天地的生存。」

吳景騰從台北住家附近的植物園出發，拍了數十年荷花。他的追

荷之路是：台北、新北、桃園觀音、嘉義、台南白河、上海、南

京、淮安、北京、哈爾濱。

大半生的時光，吳景騰一直惦念的是荷花。從早年在台北讀書時

，他就愛上荷花。他從台北植物園荷花池開始，嘗試拍荷花。「

初期先拍50張不同姿態的荷花，再增加到100張、200張，希望經

由構圖、光線、呈現不一樣的主題。」吳景騰說，春荷、夏荷、

枯荷、雪荷都有各自每個時刻的美。「荷花四季，春、夏、秋、

冬，好像人的一生。荷為人生，人生為荷。」

歐銀釧說，吳景騰拍的荷花，有著獨特的風格，每朵荷花、每片

荷葉、每個荷塘景致似乎都帶著一首詩，印在她的腦海裡。「他

拍的荷花有一種特殊的寂靜，有著獨到的體悟，喜怒哀樂、生老

病死、愛恨悲愁，盡在他的觀景窗裡。我為他的荷花動筆，為荷

而寫。住進荷年荷月荷日裡，忘了時間。」

吳景騰，出生於嘉義，從小有著攝影夢。報考大專時，只填當年

唯一有攝影科的世界新聞專科學校印刷攝影科，鑽研攝影。曾獲

多項攝影大獎，也曾擔任聯合國開發計畫署主辦的2011年關注貧

困全球攝影大賽評審委員。

9歲開始接觸照相機的吳景騰，對光影、畫面有著獨特的構思。他

在學習攝影期間，黑白攝影、紀實攝影、運動攝影、風景攝影、生

態攝影、人像攝影等各類題材，他都嘗試拍攝。其後從事新聞工

作，也曾獲多項新聞攝影獎。

中國花協荷花分會副會長丁躍生為這本書作序，他寫道：「余種

荷植蓮三十餘載，與吳先生同喜荷成為蓮友。荷花在我們日常生

活中，無論詩文、繪畫、音樂、舞蹈、攝影等，或還是在日用器

皿、工藝品、建築裝飾、飲食文化中，處處可見。正如三國時詩

人曹植在《芙蓉賦》中所言：覽百之英茂，無斯花之獨靈。」

吳景騰曾於1983年先後在台中、台北、高雄，舉辦「荷花攝影巡

迴展」，彼時，攝影大師郎靜山（1892－1995）特別前往台中為

他剪綵開幕。郎老對吳景騰說：「你的荷花拍得很有生命力，要

繼續拍下去。」

在這次展出的作品中，最接近吳景騰年紀也是終於捕捉到的是雪

地殘荷。去年，哈爾濱的友人告訴他，氣象預報有可能下雪，於

是他搭機前往哈爾濱。吳景騰說，去年12月9日清晨，氣溫零下攝

氏20度，拍到白雪停留在蓮蓬上，感觸萬千，荷的生命力實在太

強了。「一花一世界，一葉一乾坤。荷因繁茂而美，也因衰敗而

美。殘荷在寒風中鐵錚錚的佇立著，枯萎並不意味著死亡，逝去

的艷麗，必將生出奇葩。」

如何拍出荷花的神韻？吳景騰說：「晴天以清晨5點~8點間，花況

最好，比較可拍到出色的逆光照片。一般來說，上午8點以後太陽

位置會越來越高，光線較強，容易造成反差過大，荷葉及花瓣過曝

，可加上偏光鏡消除荷葉、花瓣及水面反光，增加色彩飽和度。花

到了早上十點以後，花瓣會開始慢慢回縮。下午陽光帶暖色（偏金

黃）很適合拍殘荷。」

有時候，他會用慢速快門拍攝，「使用三角架，可使荷花有風吹

搖曳的感覺。在拍晨曦或夕陽時使用偏光鏡加可調式ND濾色鏡片

，將快門速度變慢，再用黑卡將天空亮的部份減光，讓荷塘增加

曝光。這樣拍攝方式可使天空的雲彩顯現出來，荷塘的荷花不會

漆黑一片。」

歐銀釧，出生於澎湖，東海大學中文系畢業，著有《記憶的島嶼

》等十多本書，其中《城市傳奇》有西班牙文和法文版本。曾獲

最佳華文寶藏獎等。她以詩詮釋吳景騰拍攝的荷塘風景，文字清

麗，充滿哲思。在她寫荷的新詩裡，融入她所研讀的古詩。例如

：「春來了」這一首。杜甫和蘇軾的詩都到了吳景騰的攝影作品

中。

點溪荷葉疊青錢

唐代詩人杜甫筆下的初夏

尚未到來

孩子

此時還是春天

我們有如蘇軾的詩

春江水暖鴨先知

鴨來到翠綠荷葉

尋訪那幅失落的畫

到底是誰誤入時光

藏了去

吳景騰的作品，以多元的角度闡述荷塘。有一幅是「夫唱婦隨」

。畫面是兩隻鵝經過荷塘。歐銀釧以深情又趣味的新詩，從鵝的

角度描述，讓讀者彷彿聽見這對鵝夫妻的對話：

張譽騰讚美吳景騰與歐銀釧合著的《人生為荷》：「荷花的美麗

光影瞬間即逝。荷為人生，人生為荷。吳景騰、歐銀釧以攝影及

詩文，化片刻為永恆。這是很難得的作品。」張譽騰表示：「吳

景騰拍荷花，搭配歐銀釧的詩句，圖文並茂，相得益彰。」

■展出資訊：

吳景騰將於台北國軍文藝活動中心與高雄文化中心舉辦「荷詩

對話~~ 吳景騰追荷攝影展」。

●台北國軍文藝活動中心於107年7月13日到7月19日展出。

地址：台北市中正區中華路一段69號。

電話：（02) 2371- 6832

開幕酒會：7月14日上午10：30

講座：7月15日下午14：30

●高雄市文化中心至高館於107年7月27日 (五)~ 107年8月7日 (

二)展出。

地址：高雄市苓雅區五福一路67號

電話：（07）2225136

講座：8月5日下午14：30

(中時 )