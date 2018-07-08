文大大群館爭議 丁守中：姚文智柯文哲都是頭痛醫頭

文大大群館爭議 丁守中：姚文智柯文哲都是頭痛醫頭。(圖/丁守中辦公室提供)

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中時電子報
綜合報導

文大宿舍大群館議題持續延燒，民進黨北市長參選人姚文智力主用劍潭青年活動中心做為短期安置使用，並稱國民黨台北市長參選人丁守中之所以反對是在護衛過去黨國利益。不過丁守中反擊，連市府都已說劍青安置學生作法是違規的，所以根本沒什麼黨國心態，是姚文智「滿腦子鬥爭黨產的想法」，不能從長期解決問題。

丁守中也批評，柯文哲號稱要將學生搬至北投士林專案住宅，但專案住宅也不可以租學生或作為學生宿舍，要入住也要抽籤，因此無論民進黨或柯文哲，都是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，都在搞意識形態、鬥爭手段，不能真正根本解決學生住宿問題。

另針對柯文哲近來推出一日幕僚等影片獲得高點閱率，丁守中則說，這再次證明柯文哲結合網紅和藝人，大量用公帑造就個人聲勢，整個市府就是他的競選總部，所有局處首長也是柯的發言人，既然如此，柯文哲就不要再裝虛弄假，或稱需要設立共用辦公室、抵押房子貸款競選。

丁守中也說，未來自己也會透過更多活動，例如這兩天參與國民黨青年部舉辦鬥牛賽、在天母棒球場舉行的棒球明星賽等，積極與年輕族群接觸，設計更有效的文宣與接觸管道，吸引年輕選民的支持，讓青年不再低薪窮忙。

丁守中今天出席松山區慈祐區民活動中心開幕睦鄰茶會，包括藍營市議員王鴻薇、議員參選人王正德和徐巧芯都一併到場與基層民眾接觸，現場氣氛熱烈。丁守中也指出，救國團劍潭中心早就跟市府簽好約，有他們合理使用的權利，姚文智「不要滿腦子都是批判鬥爭」。

他並強調，既然教育部已認定大群館為教育設施，市府又去推翻，讓民眾怎麼適應？他批評，柯文哲只顧著自己幫自己解套，卻把四百個學生套牢，權益受損，根本不是解決問題的辦法

另針對柯文哲招兵買馬，海選競選團隊成員。丁守中說，柯文哲2014年就辦過海選，現在還留在團隊裡的人卻寥寥無幾，代表用人方面有很大問題。

(中時電子報)

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