就讀南藝大埔里子弟 紙教堂快閃演出 行銷社區優質芒果農產

2018年07月08日 19:05 中時 楊樹煌

▲就讀南藝大埔里子弟陳羿君在快閃演出中不忘適時行銷台南市官田區大崎里芒果。（楊樹煌攝）

▲南藝大埔里子弟陳羿君（左）多才多藝，有行銷專才也專精各種樂器演奏。（楊樹煌攝）

▲南藝大埔里子弟陳羿君天生好歌喉，在快閃演奏中還能邊唱邊行銷。（楊樹煌攝）

就讀台南藝術大學音樂影像學院的埔里子弟陳羿君和多位同學，為幫助學校附近農民行銷農產品，今8日下午14時一行7人到埔里紙教堂，以快閃演唱方式，強力推銷台南市官田區大崎里芒果，讓藝術與農業合奏出美妙的樂章。

台南藝大大一學生陳羿君，是埔里紙教堂兒童合唱團團長陳致平的千金，陳羿君早年也是埔里Butterfly交響樂團的團員，多才多藝，從小就彈得一手好鋼琴和小提琴、直笛，並自學吉他彈奏，是位非常有音樂才華的女大生。

陳羿君去年至南藝大就讀後，因學校同學都投入當地社區營造，熱情農友為支持青年學生留在當地生活，特別提供在地優質芒果，讓青年們運用藝術及網路專才行銷，部分盈餘做為大崎兒童藝術圖書館基金，讓農村藝術教育扎根，同時也建構藝大青年與農友互惠合作，催生出「大崎藝術芒果」的理念。

今天下午的演出，學生充分發揮南藝大音樂影像學院的專才，有學生自創的「芒果歌」，並演唱通俗的「墓仔埔嘛敢去」，也有木吉他、木箱鼓、小提琴等樂器演奏，在約20分鐘的快閃演奏中，讓人看到學生的才藝，也感受學生關切農業及社區的人文情懷。

(中時 )